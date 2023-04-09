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Sivasspor-Medipol Başakşehir maçının ardından

- Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer:- "Galatasaray ile oynadığımız kupa maçı bizi çok zorlamıştı, çok enerji verdik. Bazı oyuncularımız yorgundu. Onun için bu beraberliği kabul etmemiz gerekiyor"

Sivasspor-Medipol Başakşehir maçının ardından
09 Nisan 2023 Pazar 19:14

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir'in teknik sorumlusu Erdinç Sözer, takımının yorgun olmasından dolayı istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.

Sözer, mücadelenin ardından Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, Sivasspor'a karşı oynamanın zor olduğunu belirtti.

İlk devre oyunu kontrol etmek istediklerini dile getiren Sözer, "Ama bugün çok top kayıplarımız vardı. Top kayıpları bizi çok yordu." dedi.

Sözer, baskılı oynamak istediklerini ve duran toptan beraberliği yakaladıklarını ifade etti.

Sivas deplasmanının her zaman zor geçtiğini vurgulayan Sözer, şunları kaydetti:

"Galatasaray ile oynadığımız kupa maçı bizi çok zorlamıştı, çok enerji verdik. Bazı oyuncularımız yorgundu. Onun için bu beraberliği kabul etmemiz gerekiyor. Oyuncularımız elinden geleni yaptı, çok büyük emek verdi ve bugün böyle bir netice çıktı. Kazanabilirsin, yenilebilirsin. Bu maç berabere bitti, bunu böyle kabul etmemiz gerekiyor."

Etiketler; #- Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer: #futbol #medipol başakşehir #sivasspor
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