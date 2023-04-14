Sivasspor'da sakatlanan Leke James, Giresunspor maçı kadrosundan çıkarıldı

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da sakatlanan golcü oyuncu Leke James'in Bitexen Giresunspor maçı kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, bugün gerçekleştirilen antrenmanda Leke James'in sağ ayağında ağrı hissettiği belirtildi.
Sporcunun tedavisine başlanıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Süper Lig'in 29. hafta maçında pazar günü deplasmanda Bitexen Giresunspor ile oynayacağımız mücadelenin hazıklıkları kapsamında gerçekleştirdiğimiz antrenmanda sağ ayağında ağrı hisseden futbolcumuz Leke James, maç kadrosundan çıkartılmış olup, sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır."
İlgili Galeriler