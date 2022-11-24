Spor Toto 1. Lig'de 15. haftanın hakemleri belli oldu

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'de yarın Altaş Denizlispor-Bodrumspor mücadelesiyle başlayacak 15. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarında görev alacak hakemleri şunlar:
Yarın:
20.00 Altaş Denizlispor-Bodrumspor: Adnan Deniz Kayatepe
26 Kasım Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-Yeni Malatyaspor: Burak Pakkan
16.00 Dyorex Boluspor-Sakaryaspor: Reşat Onur Coşkunses
19.00 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor: Yiğit Arslan
27 Kasım Pazar:
13.30 Pendikspor-Eyüpspor: Çağdaş Altay
13.30 Ankara Keçiörengücü-Yılport Samsunspor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Erzurumspor FK-Beyçimento Bandırmaspor: Muhammet Ali Metoğlu
19.00 Göztepe-Altay: Emre Kargın
28 Kasım Pazartesi:
20.00 Altınordu-Manisa FK: Ömer Faruk Turtay