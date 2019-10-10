Spor Toto Şampiyonlar Kupası, Eczacıbaşı VitrA'nın

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından İzmir'de organize edilen 2019 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası maçında Vakıfbank'ı tie-break setiyle 3-2 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, 4'üncü kez kupayı müzesine götürdü.

Spor Toto Şampiyonlar Kupası, Eczacıbaşı VitrA'nın
10 Ekim 2019 Perşembe 10:14

Maçın ilk 2 setini alarak 2-0 öne geçen Eczacıbaşı Vitra, rakibi skoru 2-2'a getirmesine rağmen tie-break setiyle şampiyonluğa ulaştı. Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setinde üstün bir oyun sergileyen Eczacıbaşı Vitra, seti 25-14 alarak 1-0 öne geçti. İkinci sete de iyi başlayan Eczacıbaşı Vitra, daha sonra toparlanan Vakıfbank'ın üst üste bulduğu sayılara rağmen 25-21'lik skorla durumu 2-0'a getirdi. Çekişmeli geçen üçüncü setin son bölümünde maç sayısını çeviren Vakıfbank, 27-25'lik skorla setlerde farkı 1'e indirdi: 1-2. Dördüncü sette etkili bir oyun sergileyen Vakıfbank, 25-20 üstünlük kurarak skoru eşitledi: 2-2.  Tie-break setine 4-0'lık seriyle başlayan Eczacıbaşı Vitra, 15-11'lik skorla maçı 3-2 kazandı.

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Yavuz Akdemir (xx), Arzu Emiroğlu (xx)

VAKIFBANK: Milena (xxx), Maja (x), Ebrar (xx), Zehra (xx), Haak (xxx), Meliha (xxx), Gizem (xx), Cansu (xx), Pınar (x), Gözde (x), Gabi (xx)

ECZACIBAŞI VİTRA: Natalia (xxx), Ergül (xxx), Boskovic (xxxx), Kim (xxx), Yasemin (xxx), Gamze (xxx), Simge (xxx), Hande (xx), Lloyd (xx)

SETLER: 14-25, 21-25, 27-25, 25-20, 11-15

SÜRE: 140 dakika (23, 36, 36, 26, 19)


 


 


Kaynak: DHA
Önceki Haber
Gazete ilanıyla müşteri arayan 'cinci hoca' serbest
Sonraki Haber
Barış Pınarı Harekatı için dua okudular
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.