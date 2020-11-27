Sporcuların eğlenceli rafting kampı

Rize’de, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde gelen 140 sporcunun katılımı ile Fırtına Deresi’nde, Rafting Sporcu Gelişim Kampı düzenlendi

Çoğunluğu bölgeye ilk kez gelen sporcular, soğuk havada ateş yakıp ısındı, türküler söyleyerek eğlenceli bir kamp geçirdi. Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı "Kahraman güvenlik güçlerimizin Doğu ve Güneydoğu'da yaptığı operasyonlar neticesinde temizlediği sahayı hızlıca sporcularla doldurmamız gerekiyordu" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde, Türkiye Rafting Federasyonu koordinesinde Rize Valiliği’nin destekleriyle Fırtına Deresi’nde, Rafting Sporcu Gelişim Kampı düzenlendi. U-19 kadın ve erkek olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 18 kulüpten 140 sporcunun katılımıyla gerçekleşen kamptaki özel parkura rafting antrenmanları yapıldı. Milli takım antrenörlerinin tüm detaylarını anlattığı sporcular soğuk havaya rağmen derede zorlu bir çalışma gerçekleştirdi. Çoğunluğu bölgeye ilk kez gelen sporcular, soğuk havada ateş yakıp ısındı, türküler söyleyerek eğlenceli bir kamp geçirdi.

Şırnak Beytüşşebap ilçesinden katılan Ercan Göktaşı “Çok güzel bir parkur oluşturmuşlar. Bu parkurda çok yararlı bir kamp dönemi geçiriyoruz. Biz çok mutlu olduk. Bu ortam bize çok değişik geldi. Malum kış, su soğuk, sudan çıkınca üşüyoruz yaktığımız ateş etrafında hem ısınıyoruz hem de türküler söylüyoruz” dedi.

Kar yağsa da burdayız

Rafting sporcusu Gürhan Gökçe ise “Bu kamp bize çok şey kazandırdı. Tüm eğitimlerimizi aldık ve şu an yarışlara katılabilecek durumdayız. Geldiğimizden beri yağmur yağıyor, çalışmalarımızı yağmur altında gerçekleştiriyoruz. Üşüyünce de yaktığımız ateşin başında ısınıyoruz ve sıramızı bekliyoruz. Biz halimizden çok memnunuz, çok güzel şeyler öğrendik. Biz buraya bir amaç için geldik, yağmur değil kar da yağsa biz buradayız” diye konuştu.

Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı da “Doğu ve Güneydoğu’dan 8 ilden 140 sporcuyla kampımızı yaptık. Doğunun çocuklarına pandemi tedbirleri çerçevesinde Karadeniz’i gezdiriyoruz, doğasını tanıtıyoruz. Kahraman güvenlik güçlerimizin Doğu ve Güneydoğu'da yaptığı operasyonlar neticesinde temizlediği sahayı hızlıca sporcularla doldurmamız gerekiyordu. Burada yaptığımız kamplardan sonra orada sporcu sayımızı 1500’lere kadar çıkartmayı hedefliyoruz. Gençler burada hiç bıkmadan yağmur altında antrenmanlarını yaptı. Yağmur, Karadeniz'in güzelliği, Rize'nin yağmurlarına sporcularımız da alıştı artık” dedi.

Ardeşen Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu ise “Ardeşen bu ve benzeri organizasyonlarla su sporları merkezi olmaya aday. Doğu ve Güneydoğu’dan yaklaşık gelen sporcular burada kamptaydı. Dere ile denizin birleştiği bu noktada yapılan kamp çocukları da çok mutlu etti” ifadelerini kullandı.



