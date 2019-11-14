Erkekler, spor giyim tarzını sadece spor yaparken değil, günlük olarak da kullanmaktadırlar.

Bazen kombin hazırlamak can sıkıcı olup vakit kaybına yol açabiliyor. Bu sebepten dolayı, sizler için en güzel kombinleri en özel stilistlerin tasarladığı www.coulfate.com adlı adresi ziyaret etmelisiniz.

Sportluxe Tarzı Kombinleri

Coulfate firmasının özel tasarım kombinlerini kullanarak sportluxe ile rahat giyimi şıklıkla birleştirin .

Bu sitenin sportluxe tarzında pek çok kombini vardır.

Bunlar;

Beyaz sweat ve kamuflaj desenli eşofman

Gri kapüşonlu sweat ve gri eşofman

Baskılı t-shirt ve siyah şort

Gri atlet ve kırmızı şort

Beyaz t-shirt ve lacivert eşofman

Bu kombinler sportluxe tarzındadır. Son derece rahat ve uyumludurlar. Dilerseniz spora giderken, dilerseniz gündelik yaşamınızda tercih edebilirsiniz.

Beyaz Sweat ve Kamuflaj Desenli Eşofman

Bu kombinde beyaz sweat, siyah yelek ve kamuflaj desenli eşofman bulunur. Bu kombinin ayakkabıları da uyum sağlaması açısından beyazdır. Günümüz modasına uyum sağlamaktadır. Fiyatları da makuldür.

Gri Kapüşonlu Sweat ve Gri Eşofman

Gri tonlarının hakim olduğu bu kombin, koyu renk severlere göredir. Kombin düz yaka tişört, kapüşonlu bir sweat ve bol paça eşofmandan oluşmaktadır. Aynı şekilde, ayakkabıları da gri tonlarındadır. Koyu renklerin bulunduğu bu kombin oldukça kullanışlıdır.

Baskılı T-shirt ve Siyah Şort

Bu kombin çok sadedir. Sadece siyah baskısı olan renkli bir t-shirt ve siyah şort vardır. Ayakkabı olarak da siyah uygundur. Bu kombin özellikle spor yapmayı sevenler için daha uygundur.

Gri Atlet Ve Kırmızı Şort

Oldukça sade ve rahat olan bu kombin, özellikle spor salonları için çok uygundur. Düzenli olarak spor salonlarında fitness yapıyorsanız bu kombin tam size göre bir seçim olacaktır. Kombinde sadece gri atlet, kırmızı şort ve siyah spor ayakkabılar vardır. İsterseniz gri atlet ile başka bir şort kombinleyebilirsiniz.

Beyaz T-shirt ve Lacivert Eşofman