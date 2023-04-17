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Süleyman Atlı, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finale yükseldi

Süleyman Atlı, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finale yükseldi
17 Nisan 2023 Pazartesi 21:58

ANKARA (AA) - Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Süleyman Atlı, serbest stil 57 kiloda finale kaldı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de bugün başlayan organizasyonda milli güreşçiler mindere çıktı.

Serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı, çeyrek finalde Bulgar Georgi Valentinov Vangelov'u 5-4, yarı finalde de Gürcü Roberti Dingashvili'yi 13-1 mağlup ederek finale yükseldi.

Atlı, yarın Azerbaycanlı Aliabbas Rzazade ile altın madalya mücadelesi verecek.

Milli güreşçilerden İbrahim Çiftçi, 97 kiloda bronz madalya maçı oynayabilmek için Moldovalı Radu Lefter'le repesaj mücadelesine çıkacak. 65 kiloda Hamza Alaca, 70 kiloda Servet Coşkun ve 79 kiloda Muhammet Akdeniz ise organizasyondan elendi.


Etiketler; #Avrupa Güreş Şampiyonası #finale yükseldi #hırvatistan #Süleyman Atlı
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