Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "sağduyu" çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "sağduyu" çağrısı
0
Bülent Arınç: Şiddetin dili, terörün dilidir
Bülent Arınç: Şiddetin dili, terörün dilidir
0
Akşener: Erdoğan'ı en çok sevenlerin, bu sistemin değişmesi için Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy vermeleri gerekiyor
Akşener: Erdoğan'ı en çok sevenlerin, bu sistemin değişmesi için Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy vermeleri gerekiyor
0
Kamu işçisine yapılacak zammı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Kamu işçisine yapılacak zammı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
0

Süper Lig yolu Göztepe'den geçecek

Spor Toto 1'inci Lig'de Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Göztepe ve Çaykur Rizespor haftaya Gürsel Aksel Stadı'nda adeta kader maçına çıkacak

Süper Lig yolu Göztepe'den geçecek
10 Mayıs 2023 Çarşamba 14:23

Son 12 maçta yenilgi yüzü görmeyip Play-Off potasından kopmayan Göztepe, 16 Mayıs Salı günü evinde rakibini yendiği takdirde hiçbir sonuca bakmaksızın Play-Off oynamayı garantileyecek. Çaykur Rizespor ise İzmir'den 3 puanla ayrılması durumunda Yılport Samsunspor'un ardından direkt Süper Lig'e yükselecek ikinci takım olacak. Geçen sezon Süper Lig'e birlikte veda eden iki takım yeniden devler arenasına bilet alabilmek adına son derece kritik haftaya girecek.

Ligde normal sezonun bitimine 2 maç kala bu hafta tüm gözler İzmir'de olacak. Göztepe ile Çaykur Rizespor arasında geçen sezon Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan Süper Lig karşılaşması tarihe geçmişti. Süper Lig'in 35'inci haftasında oynanan maçı Göztepe, 7-1'lik skorla kaybetmiş, sarı-kırmızılılar kulüp tarihinde iç sahadaki en farklı yenilgilerinden birini almıştı. Öte yandan Göztepe yönetimi salı günü saat 17.00'de oynananacak Çaykur Rizespor maçının saatinin değişmesi için Futbol Federasyonu'na başvuru yaptı. Kurmaylar maç saatinin 19.00 ya da daha geç oynanması için girişimlere başladı.

Etiketler; #Spor Toto 1inci Lig #göztepe
İlgili Galeriler
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
Sırp lider Vucic'ten Kosova ile diyaloğun devamı için Sırp Belediyeler Birliği “şart“ vurgusu
Sonraki Haber
Süper Lig yolu Göztepe'den geçecek
TFF gösteri maçını izleyen her futbolsever adına "Omuz Omuza" kampanyasına 50 TL bağış yapacak
TFF gösteri maçını izleyen her futbolsever adına "Omuz Omuza" kampanyasına 50 TL bağış yapacak
0
Meksikalı boksör Alvarez, İngiliz Ryder'ı yenerek unvanını korudu
Meksikalı boksör Alvarez, İngiliz Ryder'ı yenerek unvanını korudu
0
Yelkende SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi sona erdi
Yelkende SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi sona erdi
0
Alanyaspor'un 75. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Alanyaspor'un 75. kuruluş yıl dönümü kutlandı
0
Maratonİzmir'de startı Bakan Kasapoğlu ve Başkan Soyer verdi
Maratonİzmir'de startı Bakan Kasapoğlu ve Başkan Soyer verdi
0
Kaf-Kaf'a sevdalı iş insanlarından seçimli genel kurul çağrısı
Kaf-Kaf'a sevdalı iş insanlarından seçimli genel kurul çağrısı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.