TFF gösteri maçını izleyen her futbolsever adına "Omuz Omuza" kampanyasına 50 TL bağış yapacak

Uğur DEMİRKIRDI / İSTANBUL, () - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), "Omuz Omuza" yardımlaşma ve dayanışma kampanyası çerçevesinde 10 Mayıs Çarşamba günü anlamlı bir organizasyona daha imza atacak. Deprem felaketi nedeniyle ligden çekilmek zorunda kalan Atakaş Hatayspor'un gelecek sezon maçlarını oynayacağı Mersin Stadyumu'nda yarın 17.00'de "TFF Omuz Omuza Gösteri Maçı" düzenlenecek.

Felaketin yaralarını sarmak için tek yürek olan futbolcular ve sanatçılar, depremzede çocuklarla bu kez yeşil sahada buluşacak. Futbolcular, sanatçılar ve depremzede çocuklar arasında oynanacak gösteri maçı saat 17.00'de başlayacak. D-Smart, TRT Spor ve A Spor başta olmak üzere birçok spor kanalı ve mecradan canlı yayınlanarak 20'şer dakikalık iki devreden oluşacak müsabakanın ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin katılımıyla kupa ve madalya töreni gerçekleştirilecek. Mersin Stadyumu'ndaki etkinlik, sanatçıların vereceği konserin ardından sona erecek. Bu anlamlı organizasyonu tüm sporseverler ücretsiz olarak izleyebilecek. Söz konusu maçı izlemeye gelerek kampanyaya destek veren her futbolsever adına Türkiye Futbol Federasyonu "Omuz Omuza" kampanyasına 50 TL bağış yapacak.

TFF Omuz Omuza Gösteri Maçı'nda kırmızı ve beyaz takım olarak iki takımın teknik direktörlüğünü Volkan Demirel ve Montella üstlenecek. FIFA kokartlı eski hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği maçta milli takım formasını defalarca giyen TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Hakan Ünsal, Faruk Atalay, İbrahima Yattara, Altan Aksoy, Saffet Akyüz, Sabri Sarıoğlu, Volkan Arslan, Oğuz Çetin, Uğur İnceman, Orhan Şam, Gökhan İnler, Henry Onyekuru, Youness Belhanda, Erce Kardeşler, Ali Yıldız, Recep Burak Yılmaz, Selimcan Temel, Burak Bekaroğlu, Bertuğ Yıldırım ile sanat dünyasından Alişan ve Ferhat Göçer forma giyecek.

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