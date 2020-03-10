Toyota, iddiasını Meksika Rallisi'nde ortaya koyacak

Toyota Gazoo Racing Dünya Ralli Şampiyonu takımı, İsveç Rallisi zaferinin ardından 12-15 Mart'ta Meksika Rallisi’nde mücadele edecek.

Toyota açıklamasına göre, 2020 Dünya Ralli Şampiyonası’na (WRC) güçlü bir başlangıç yapan Toyota, 12-15 Mart'ta düzenlenecek Meksika Rallisi’nde iddialı sonuçlar elde etmeyi hedefliyor.

İsveç Rallisi’ni kazandıktan sonra Meksika’ya Pilotlar Şampiyonası lideri olarak gelen Elfyn Evans; liderin sadece beş puan ardında yer alan beş kez Meksika Rallisi galibi Sebastien Ogier ve önceki yarışta podyuma çıkarak WRC tarihinin en genç pilotu unvanını alan Kalle Rovanpera, Yaris WRC ile yeni başarılara imza atmayı planlıyorlar.

Açıklamada verilen bilgilere göre, Meksika Rallisi, her zaman olduğu gibi perşembe akşamı renkli görüntülerle Guanajuato şehrinde başlayacak ve ralli fanları araçları şehrin caddelerinde ve tünellerinde takip edecekler.

Cuma günü toplam 10 etap gerçekleştirilecek ve öğleden sonra yapılacak bölümlerde yerel yarış pisti ve kısa bir cadde etabı da yer alacak.

Takım Kaptanı Tommi Makinen, sezona harika bir başlangıç yaptıklarını ifade ederek, "Bu performansı Meksika’da da sürdürmek istiyoruz. Burası yüksekliğin ve sıcaklığın araçları zorlayacak şekilde fazla olmasıyla biliniyor. Çok sıkı çalıştık ve en başından itibaren bu alanda kendimizi çok fazla geliştirdik. Geçen yıl bu rallide herhangi bir soğutma sorunu yaşamadık ve hızımız oldukça iyiydi. Üç aracımızla birlikte bir başka iyi sonuç elde edeceğimiz konusunda kendimize güveniyoruz." ifadelerini kullandı.