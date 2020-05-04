Trabzonspor 45 gün aradan sonra ilk antrenmanına çıktı

Trabzonspor, koronavirüs salgını nedeniyle 45 gün aradan sonra Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde ilk antrenmanına çıktı.

Trabzonspor 45 gün aradan sonra ilk antrenmanına çıktı
04 Mayıs 2020 Pazartesi 21:35

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu’nun hazırlamış olduğu Futbola Dönüş Öneri Protokolü’ndeki maddeler doğrultusunda birer saat aralıklarla 14.45’ten başlayarak Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ne gelen Trabzonsporlu oyuncular, üç grup halinde ve 8 futbolcudan oluşacak şekilde birer saat arayla aerobik dayanıklılık koşuları gerçekleştirdi. Tedavileri devam eden Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz’ın yanı sıra karantina süreci devam eden Alexander Sörloth anntrenmanda yer almadılar.

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