SÜPER ENFEKSİYONA DİKKAT!
SÜPER ENFEKSİYONA DİKKAT!
0
ÜŞÜMEK KİLO VERDİRİYOR
ÜŞÜMEK KİLO VERDİRİYOR
0
KEDİYİ ÇATIDAN BÖYLE ATTI
KEDİYİ ÇATIDAN BÖYLE ATTI
0
TWITTER'DA BÜYÜK DEPREM!
TWITTER'DA BÜYÜK DEPREM!
0

Trabzonspor, lige verilen arada antrenmanlarını sürdürüyor

- Bordo-mavili oyuncular, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle teknik direktör Abdullah Avcı'ya çiçek verdi

Trabzonspor, lige verilen arada antrenmanlarını sürdürüyor
24 Kasım 2022 Perşembe 12:49

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada çalışmalarına devam etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına açık yapılan antrenmana, izinli olan Uğurcan Çakır, Marc Bartra, Eren Elmalı, Marek Hamsik, Manolis Siopis, Anastasios Bakasetas, Enis Bardhi, Jean Philippe Gbamin, Lahtimi, Mahmoud Trezeguet, Umut Bozok, milli takımda olan Maxi Gomez, Jens Stryger Larsen, Taha Altıkardeş ve Emrehan Gedikli katılmadı.

Bordo mavililerde ayrıca, sol hamstring kasında spazm yaşayan Stefano Denswil, sol dizinde ağrısı olan Muhammet Taha Tepe, sağ hamstring kas spazmı geçiren Doğucan Haspolat, sağ kasık bölgesinde kas spazmı olan Yusuf Yazıcı, boğaz enfeksiyonu yaşayan Yusuf Erdoğan ile sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren Dorukhan Toköz ve Serkan Asan idmana çıkmadı.

22 oyuncunun bulunmadığı antrenmanda, altyapıdan futbolcular ağırlıkta yer aldı.

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda dinamik ısınma, denge ve kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

- Avcı'ya çiçek

Trabzonsporlu oyuncular, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle teknik direktör Abdullah Avcı ile teknik heyete çiçek verdi.

Futbolcularla konuşan teknik direktör Avcı, ardından idmanı takip eden basın mensuplarının yanına gelerek, eşi öğretmen olan TSYD Trabzon Şubesi Başkanı ve AA muhabiri Selçuk Kılıç'a çiçek hediye etti.

Karadeniz ekibi, kendi tesislerinde hazırlıklarını tamamladıktan sonra 29 Kasım-9 Aralık tarihleri arasında Antalya Belek'te kamp yapacak.

Etiketler; #futbol #Spor Toto Süper Lig #trabzonspor
Önceki Haber
Halil Sezai'ye hapis cezası verildi! Ne kadar ceza aldı?
Sonraki Haber
YPG/PKK'lı teröristlerin katlettiği Ayşenur öğretmen mezarı başında anıldı
Spor Toto 1. Lig'de 15. haftanın hakemleri belli oldu
Spor Toto 1. Lig'de 15. haftanın hakemleri belli oldu
0
2022 FIFA Dünya Kupası
2022 FIFA Dünya Kupası
0
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Virtus Segafredo Bologna'ya konuk olacak
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Virtus Segafredo Bologna'ya konuk olacak
0
A Milli Erkek ve Kadın Curling takımları, dünya şampiyonasına kota aldı
A Milli Erkek ve Kadın Curling takımları, dünya şampiyonasına kota aldı
0
Beşiktaş'ın kamp ve hazırlık maçı programı belli oldu
Beşiktaş'ın kamp ve hazırlık maçı programı belli oldu
0
Harry Kane'den İngiltere'ye iyi haber
Harry Kane'den İngiltere'ye iyi haber
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.