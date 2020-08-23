Trabzonspor’da transferde bastırıyor

Geçen yıl şampiyonluğu son haftalarda kaçıran Trabzonspor yeni sezon için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor

Süper Lig’de geçen sezon son haftaya kadar şampiyonluğu kovalayan Trabzonspor, yarışta Başakşehir’in gerisinde kalmıştı. Trabzonspor Haberleri üzerine yayın yapan Spor61’de yer alan bilgilere göre bu sezon daha iddialı ve alternatifli bir kadro kurmak isteyen bordo mavililer hem genç hem de uygun maliyetli isimlere yöneldi.

Alexander Sörloth ve Caleb Ekuban gibi genç isimleri transfer edip parlatarak yıldıza çeviren Trabzonspor aynı vizyonu sürdürmek adına bu sezon da ince eleyip sık dokuyor. Norveç futbolunun gelecek vadeden isimlerinden Anders Trondsen, efsane golcü Ronaldo’nun keşfedip Vallodolid’e transfer ettiği Stiven Plaza ve daha önce Brezilya U20 kategorisinde forma şansı yakalayan Marlon’u kadrosuna katan bordo mavililer yurt içinden de yine genç Muhammet Taha Tepe ile Anıl Başaran’ı kadrosuna kattı.

Geçen yılın başında Yusuf Yazıcı transferinde takas olarak alınan ve sezonu Feyennord’da geçiren Edgar Ie de kadroda tutuldu.

Böylece takıma önemli takviyeler yapan Trabzonspor, yine hem genç ve yetenekli hem de uygun maliyetli isimleri kadrosuna katmak için çalışmalarına devam ediyor.

Özellikle Brezilya pazarını hedef alan Fırtına buradan Bahia’nın 24 yaşındaki önliberosu Flavio’yu da kadrosuna katmayı başardı. İngiliz teknik adam Eddie Newton da İngiltere’de genç isimler üzerine araştırmalarını sürdürüyor.