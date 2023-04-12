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Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Beşiktaş maçını fırsat olarak görüyor:

- "Herkes Beşiktaş maçının büyüklüğünün farkında. Kötü gidişata 'Dur' demek için bu maç önemli bir fırsat"- "Milli takımda son oynadığım maçlarda kötü oynamamıştım ve kesilmeyi hak etmemiştim"- "Avrupa'ya gitmek istesem sözleşmemi uzatmam"

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Beşiktaş maçını fırsat olarak görüyor:
12 Nisan 2023 Çarşamba 17:18

TRABZON (AA) - Trabzonspor'un takım kaptanı Uğurcan Çakır, "Herkes Beşiktaş maçının büyüklüğünün farkında. Kötü gidişata 'Dur' demek için bu maç önemli bir fırsat." dedi.

Uğurcan Çakır, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takımın antrenmanı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bordo-mavili takımın kalecisi, geçen sezon önemli başarılara imza attıklarını belirterek, "Bu sene birçok arkadaş aramıza katıldı. Sezon başından itibaren uyum yakalamakta zorlandık. Kötü sonuçlar güveninizi, motivasyonunuzu kaybettiriyor. Takım olarak öz güvenden, yardımlaşmadan uzaklaştık. Mental olarak şu dönemde biraz zorluklar yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Takım arkadaşlarının iyi niyeti, mücadelesinden hiç şüphesi olmadığını dile getiren Uğurcan, "Birçok kez sahada iyi mücadele ettiğimiz anlar oldu. Abdullah hoca buradayken birçok maçta iyi oynayıp kaybetmiştik. O öz güveni düşürüyor. Şimdi önümüzde Beşiktaş maçı var. Motivasyonu ve konsantrasyonu ayrı bir maç çünkü bir büyük maç, derbi maçı. Bu maçlara arkadaşlarımızla en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Herkes Beşiktaş maçının büyüklüğünün farkında. Kötü gidişata 'Dur' demek için bu maç önemli bir fırsat." ifadelerini kullandı.


- "Herkesin yanlışı, hatası var"


Uğurcan, takım kötü gidince herkesin bir sorun aradığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben Trabzonspor'da yaklaşık 200 maça çıktım. Takım arkadaşlarımın yanında durmaktan, onlar için savaşmak, mücadele etmekten vazgeçmedim. Hiç kimseye suç bulmuyorum. Mağlubiyetler öz güven, konsantrasyonu biraz düşürdü. Çok fazla oyuncu katılması nedeniyle de uyum konusunda sorun yaşadık. Geçen sene taraftarlarımız hep yanımızda oldu. Onlarla harika başarılara imza attık. Geçen sene hem yönetim, takım, hoca, taraftar hep birlikte başarı gelmişti. Futbol bireysel bir oyun değil. Herkesin yanlışı, hatası var. Taraftarlar yanımızda, inşallah onları mutlu etmek için mücadele edeceğiz."

Trabzonspor'da 5. sezonunu tamamlamak üzere olduğunu kaydeden Uğurcan, "Dört senedir çok iyi performans sergiliyordum. Form tutmak sezon başı zor oluyordu benim için. Sonra öz güven ve motivasyonumu daha üst seviyeye çıkarıyordum. Antalyaspor maçında yaşadığım sakatlık etkiledi. Ondan sonra Kopenhag maçı vardı. Sakat sakat oynayınca sakatlığım arttı. Form tutmaya çalıştım ama zor oldu. Sakat hiç oynamamıştım." diye konuştu.

Uğurcan Çakır, kendilerine yapılan eleştirilere ilişkin ise "Bu sezon için ağır eleştiriler olabilir ama geçen sezon yaptığımız tarihi bir şeydi. 30'unda bir sene olacak şampiyonluk. Bence çok ağır eleştirilecek bir şey yok. Takım, herkes kötüyse siz de kötü oluyorsunuz. Şampiyon olduğumuzda tek başıma yapmamıştım, takım olarak yapmıştık. Kötü gidişin sorumlusu hepimiziz, bütün futbolcular, yönetici, hoca, taraftar her kim varsa, kötü gidişin sorumlusu diye düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.


- Milli takım tepkisi


Uğurcan, milli takımda forma giyememesine ilişkin bir soru üzerine de şunları söyledi:

"Milli takımda şöyle bir şey var, oyuncular ligdeki performansa göre mi orada oynatılıyor, milli takımdaki performansa göre mi oynatılıyor, onu çözemedim. Çünkü milli takımda son oynadığım maçlarda kötü oynamamıştım ve kesilmeyi hak etmemiştim. Ligdeki performansa göreyse takımlarında oynamayan oyuncular orada 11 oynadı, çok anlayamadım orayı. Milli takımda son maçlarda iyi oynamıştım ve oynamayı da bekliyordum. Onunla ilgili çok fazla bir şey söylemeyeyim yine de."


- "Takımımı, şehrimi seviyorum"


Avrupa'da oynamayı isteyip istemediğine ilişkin soruyu ise Uğurcan, şöyle yanıtladı:

"Avrupa hayalim her zaman var. Kendime hedef koyuyorum, motivasyon şekli benim için. Ama sözleşmeyi yeni uzattıktan sonra 'Gitmek istiyor.' diyorlar, bu çok ilginç. Gitmek istesem sözleşmemi uzatmam. Birçok kez teklif geldi, başkanlarımız nasıl duruş sergilediğimi biliyor. Sadece gülüp geçiyorum. Ama Trabzonspor menfaati olursa tabii ki giderim, olmazsa da kalırım. Burada takım kaptanıyım, sorumluluklarım var. Takımımı, şehri seviyorum. Futbol hayatım bitene kadar burada kalarak mücadele ederim."

Takımdan ayrılan Vitor Hugo ile çok iyi uyumunun olduğunu da belirten Uğurcan Çakır, "Hata yapabileceği anı bile kestirebiliyordum. Edgar ile ikisi Brezilyalı, ben de onlarla uyum sağlamıştım. Vitor'a saha içinde çok güveniyordum. Geçen sene o da büyük performansıyla şampiyonluğa katkı sağladı. Kendisine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Etiketler; #futbol #Spor Toto Süper Lig #trabzonspor #Uğurcan Çakır
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