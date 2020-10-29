Trafikte 'görünür' olmak istiyorlar

Türkiye genelinde son bir haftada 6 kişinin bisiklet kazalarında hayatını kaybetmesi üzerine Mersin'de bir grup sporcu, kazalara dikkat çekmek için pedal çevirdi.

Son iki yılda 238 kişinin kazalarda öldüğüne dikkat çeken bisikletliler, trafikte görünür olmak istediklerini belirtip, güvenlik önlemlerin artırılmasını talep etti. İzmir Urla’da Nimetullah Kayumi, Hatay’da Ahmet Doğan, İzmir’de Güner Erdoğdu, Hatay Antakya’da Umut Yorgun, son haftalarda trafik kazası sonucu yaşamını yitiren bisiklet sürücüleri olarak kayıtlara geçti. Bir haftada toplamda 6 bisikletli, motorlu taşıt çarpması sonucu hayatını kaybetti. Geçtiğimiz iki sene içerisinde 238'den fazla bisiklet sürücüsü trafikte can verdiği belirtildi. Bu duruma dikkat çekmek isteyen bisikletçiler, 'bisikletime çarparsan ölürüm' sloganıyla pedal çevirdi.

Bisikletli yaşamın, bisiklet kültürünün toplumda sağlanması için talepleri olduğunu söyleyen Ebru Petek Budur, "Son yıllarda bisikletli ölüm haberleri almaya başladık. Öncelikle konunun mecliste ele alınmasını istiyoruz. Kamu spotlarıyla bu bilincin sağlanabileceğini düşünüyoruz. Bisikletliyi fark etsin, kornaya değil frene bassınlar" dedi.

Sürücülerin ehliyet alma aşamasında bisikletli yaşam konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini kaydeden Süleyman Uygun, "Çok ciddi problemlerle karşılaşabiliyoruz. Kaportamız, bedenimiz bizim. Sürücünün yanlış kapı açması bile bizim hayatımıza mal olabiliyor. Bu konuda caydırıcı kurallar getirilmeli. Araçtaki de bir can, bisiklet üzerindeki de bir can" diye konuştu.

Güvenli yollar yapılmalı

Dünyanın en çevreci aracını kullandıklarını belirten Sercan İngilok ise, "Tamamen beden gücü ile hareket ediyoruz. Sağ şeritte giden kanuni hakları olan bir aracız. Bizden acele hareket etmemiz isteniyor ama biz beden gücü ile hareket ettiğimiz için bu mümkün değil. Trafikte fark edilmemiz gerekiyor. Kaportamız bedenimiz bizim. En ufak bir kazada büyük hasarlar çıkabiliyor ortaya. Türkiye'nin dört bir yanından bisikletli ölüm haberleri alıyoruz. Bisikletli yaşama farkındalık oluşturmak için çeşitli taleplerimiz var. Reklam panoları ve billboardlarda çalışmalar olabilir. Sürücü kurslarında bisikletlilerin araç olduğu yönünde eğitim verilebilir. Güvenli bisiklet yolları hayata geçirilebilir" dedi.



