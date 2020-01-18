Triatlonda yeni eğitim modülüyle başarı artırma hedefi

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, triatlonda yeni bir eğitim modülünü Türkiye'ye kazandıracaklarını, bu sayede uluslararası organizasyonlarda başarının artacağına inandıklarını bildirdi.

Triatlonda yeni eğitim modülüyle başarı artırma hedefi
18 Ocak 2020 Cumartesi 21:17

Yalçınkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyon olarak dünyada kullanılan antrenör akreditasyon sistemine uyum çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. Triatlonda Fransa'nın geliştirdiği eğitim modülünü uygulamayı planladıklarını aktaran Yalçınkaya, "Bu modülü hazır hale getirdikten sonra Fransa'dan eğitmenler getirmeyi planlıyoruz. Önce kendi eğitmenlerimizi bu modülle eğitmeyi planlıyoruz. Bu sene içinde altyapıyı oluşturduktan sonra 2021 yılı içinde bu eğitim modülünü hayata geçirmiş oluruz. Buradaki öncelikli hedef eğitmenleri doğru eğitmek. Bu sisteme triatlon okulu diyeceğiz. Triatlon okulu eğitmen eğitimini alan herkes, okul açabilecek ve eğitim verebilecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin olimpiyatlara gitme yaş ortalamasının 24-25 olduğunu, yeni sistemle küçük yaşlardan itibaren sistemli bir eğitimin başlayacağını aktaran Yalçınkaya, 13 yaşına kadar doğru antremanları almış yetenekleri olimpiyatlara gönderebilecek noktaya geleceklerini ifade etti. Yalçınkaya, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çocukların performansını ne kadar geliştirsek de doğru eğitimi almadıkları için tekniksel sıkıntı yaşıyoruz. Çocukların küçük yaşta çok yönlü gelişimi çok önemli. Bu eğitim modülüyle aynı zamanda yüzme, atletizm ve bisiklet kategorileri için de ayrı ayrı iyi bir altyapı oluşturacağımızı düşünüyorum."


Kaynak: AA
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