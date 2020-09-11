Tüple dalışa büyük ilgi

Marmaris'te çoğunluğu tatilci olmak üzere yabancı turistler, tüplü dalış sporuna yoğun ilgi gösterdi. Özel donanımlı 9 dalış sporu teknesinde 70 günde 10 bin kişi eşsiz deniz dibini izledi.

Marmaris'teki Yat Limanı ve Kordon Caddesi'nde demirli özel donanımlı 9 tüplü dalış sporu teknesine, çoğunluğu tatilci olmak üzere yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi. Tatilci ve turistlere, açık denizde bulunan 15 noktada yarım saati 120 ila 170 lira arasında değişen fiyatlarla dalış sporu yaptırıldı. Hem cennet koyları gezen hem de mavi denizlerin dibini keşfeden turistler, keyifli zaman geçirdi. 70 günlük dönemde yüzde 80'i tatilci olmak üzere yaşları 16 ila 55 arası daha önce hiç tüple dalmamış yaklaşık 10 bin kişi heyecanı yaşadı.

Çok ayrı bir dünya

Emekli Deniz Astsubayı Dalış Sporu Teknesi sahibi Tuncer Mustafa Uysal, "Tatilcilerin çoğunluğu ilk defa hayatlarında tüple dalan kişilerdi. Profesyonel dalgıçlar Marmaris'te dalmayı tercih etmiyor. Çünkü onları cezbeden bir tank veya uçak batığı yok. Kaş veya Antalya'da batırılmış uçak ile tank olduğu için oraya yöneliyorlar. Teknemize gelen misafirlerimize önce sözlü ardından pratik eğitimler verdikten sonra dalış yaptırıyoruz. Tüplü dalış sporu, dövize endeksli ekipmanları nedeniyle pahalı. Dünya da ilgi her geçen artan dalış sporuna ülkemizde destek verilse ve özendirilmesi için girişimler artsa çok daha mutlu olacağız" dedi. Ayla Açar (27), "İlk defa tüplü dalış gerçekleştirdim. Deniz dibi çok ayrı bir dünya. Herkese tavsiye ediyorum’’ diye konuştu.