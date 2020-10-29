Turgutlu kolayı zor yaptı 2-1

Misli.com 2. Lig Kırmızı grup lideri Turgutluspor, evinde konuk ettiği lig sonuncusu Kardemir Karabükspor'u zor da olsa 2-1 ile geçmeyi başardı.

Erkan KART - Misli.com 2. Lig Kırmızı grup lideri Turgutluspor, evinde konuk ettiği lig sonuncusu Kardemir Karabükspor'u zor da olsa 2-1 ile geçmeyi başardı. Stat: Yedi Eylül Hakemler: Oğuzhan Aksu **, Caner Eroğlu **, Mehmet Pekmezci ** Turgutluspor: Fatih **, Mert **(Dk.61 Samed *), Süleyman **(Dk.87 Sinan *), Samet **, Muhammet Beşir *(Dk.61 Koray *), Mutlu **, Mehmet, Haşim ***(Dk.69 Mithat *), Ferhat *(Dk.61 Marvin **), Rıdvan *, Burak ** Kardemir Karabükspor: Ferhat *, Arda *, Sezer **, Emre **(Dk.70 Ömer Çelik *), Toykan **, Ömer Faruk Yaylacı **, Nazmican *, Cihan, Uğurcan *(Dk.75 Ömer Faruk Yılmaz *), Tuğrul *(Dk.85 Ahmet Yusuf *), Berk *(Dk.85 Ahmet Enes *) Goller:Dk.15 Haşim, Dk.63 Mutlu (Turgutlu), Dk.56 Toykan (Karabük) Sarı Kartlar: Burak, Koray, Haşim (Turgutlu), Arda, Sezer, Toykan,Ferhat (Karabük) Kırmızı Kartlar: Koray (Turgutlu), Toykan (Karabük) Maç dakikaları: Dk.4 Sol kanattan Burak’ın ortasında ceza alanında müsait durumda bulunan Samet’in altı pasın içerisinde ki vuruşu üstten auta gitti. Dk.15 Sağ kanattan Samet’in ortasında ön direkte kafa vuruşu yapan Haşim topu ağlara yolladı. 1-0 Dk.18 Sağ kanattan topla hareketlenen Muhammet Beşir’in ortasında topla buluşan Samet’in vuruşu Karabük savunması çizgiden çıkardı. Dk.26 Ömer Faruk’un ara pasında defansın arkasına sarkan Uğurcan kaleci ile karşı karşıya kaldı. Uğurcan’ın vuruşunu kaleci Fatih ayağıyla kurtardı, kaleye yönelen topu Rıdvan son anda çizgiden çıkardı. Dk.35 Karabük savunmasında oluşan karambolde topu önünde bulan Samet’in vuruşu kaleciyi geçti ancak savunma topu çizgiden çıkardı. Dk.41 Sol kanattan Burak’ın ortasında Muhammet Beşir’in kafa vuruşu direğin dibinden auta gitti. Dk.45 Karabük’ün kazandığı serbest vuruşta Emre’nin şutu kaleci Fatih’te kaldı. Dk.56 Kaleci Fatih’in pasında araya girerek topu alan Toykan’ın 25 metreden sert şutu ağlara gitti. 1-1 Dk.63 Samet’in ara pasında topla buluşan Mutlu’nun ceza alanının sağından vuruşu ağlara gitti. 2-1 Dk.72 Sağ kanattan Marvin’in ortasında Mutlu’nun kafa vuruşunu kaleci Ferhat harika bir refleksle kurtardı. Maçtan notlar: -Turgutluspor’da COVID-19 testi pozitif çıkan Mete kadroda yer almadı. -Turgutluspor’da teknik direktör İbrahim Cezayir daha az süre alan oyunculara süre verdi. -Karşılaşmayı CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutluspor Kulüp Başkanı Taner Kestaneci birlikte takip etti. Maçın son düdüğünden sonra Karabüksporlu oyuncu Toykan, Turgutluspor oyuncusu Koray'ın üstüne yürüyünce ortalık karıştı yaklaşık 5 dakika sahada duran Hakem her iki oyuncuyada ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi.