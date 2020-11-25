Turgutluspor’dan Süper çalım

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında Misli.com 2. Lig ekibi Turgutluspor, deplasmanda karşılaştığı Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor’u 2-1 yenerek kupada saf dışı bıraktı.

Erkan KART - Kupada daha önce de Sarıyer'i eleyen Turgutluspor'a galibiyet ve turu getiren golleri 8. Dakikada Muhammet Beşir ve 68. Dakikada Sinan Özkara kaydetti. Süper Lig'de 8 maçta tek galibiyetle düşme hattında kalan, kupada da erken havlu atan Denizlispor'un tek golü 52. Dakikada Sacko’dan geldi.

Maç dakikaları:

8. Dakikada konuk ekip Turgutluspor öne geçti. Muhammet Haşim’in aşırma pasıyla ceza sahasına baskı yapan Muhammet Beşir, savunmada Leismann ile girdiği ikili mücadelede topu aldı ve şık bir vuruşla topu Denizli filelerine gönderdi: 0-1.

9. Dakikada gelişen Denizlispor atağında, Sacko sağ kanattan çizgiye inerek ortayı yaptı. Alihan’ın ceza sahası içinde yükselerek yaptığı kafa vuruşunda kaleci Can, zanarak topu köşeden kurtardı.

12. Dakikada Sacko'nun sağ kanattan ortasında Mesanovic'in topukla yaptığı şık dokunuş, savunmaya çarpıp kornere gitti.

17. Dakikada ceza sahası yayı içinde Muhammet Haşim’in vuruşunda Leismann’dan dönen topa Samet Hakan bir kez daha vurdu top kaleci Cenk’te kaldı.

26. Dakikada Sacko sağ kanattan etkili ortaladı. Mesanovic’in gelişine yaptığı vuruşta top az farkla üstten dışarı gitti.

41. Dakikada Sacko’nun sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Alihan kafayı vurdu. Top üstten auta çıktı.

İlk yarı bu skorla bitti.

49. Dakikada Muhammet Beşir’in ceza sahası içi sol kanattan çektiği şut az farkla üstten aut’a gitti.

52. Dakikada skor eşitlendi. İkinci yarı oyuna dahil olan Sagal sol kanattan çizgiye inip yerden ortaladı, ceza sahası içinde topla buluşan Sacko’nun vuruşunda skor eşitlendi: 1-1.

55. Dakikada Özer’in savunma arkasına gönderdiği uzun pasta topa buluşan Sagal’ın sert şutunu kaleci Can kurtardı. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

68. Dakikada Turgutluspor maçta yeniden öne geçti. Samet'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında iyi yükselen Sinan Özkara kafayı vurup topu filelerlegönderdi: 1-2.

75. Dakikada Sagal’ın ortasında ceza sahası içinde Varela’nın gelişine yaptığı vuruş az farkla yandan auta çıktı.

83. Dakikada Sagal’ın kullandığı köşe vuruşunun ardından ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Muhammet Özkal’ın yerden şutu kalecide kaldı.

87.Dakikada sol kanattan çizgiye inen Mert yerden ortaladı. Ceza sahasında Samet'in yaptığı vuruş üstten auta gitti.

Maçta başka gol olmayınca Turgutluspor, Süper Lig takımı Denizlispor’u 2-1’lik skorla eleyerek adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Kadir Sağlam xx, Kemal Elmas xx, Anıl Usta xx, Demokrat Özgür Güneş xx

Denizlispor: Cenk x, Muhammet Özkal x, Bakalorz x, Murawski x, Sacko xx, Mesanovic x, Zakarya x, Varela x, Özer x, Alihan x (Sagal dk. 45 x), Leismann x

Teknik Direktör: Robert Prosinecki

Turgutluspor: Can xxx, Sinan xxxx, Samed Kılıç xx, Muhammet Beşir xxx (Mehmet dk. 72 x), Mete xxx, Emre Nasuh xx (Mert Özyıldırım dk. 57 xx), Muhammet Çoban xxx, Ferhat xxx (Marvin dk. 57 xx), Emre Keskin xxx, Muhammed Özdemir xx (Samet Günhan dk. 64 xx), Burak xxx

Teknik Direktör: İbrahim Cezayir

Goller: Sacko (dk. 52) (Denizlispor) Muhammet Beşir (dk. 8), Sinan (dk. 68) (Turgutluspor)

Sarı kartlar: Bakalorz (Denizlispor), Muhammed Özdemir (Turgutluspor), Sinan (Turgutluspor)