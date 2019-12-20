Türk sporculardan yogada altın madalya

7. Uluslararası Yoga Koreografi Turnuvası 14 Aralık 2019'da İstanbul'da gerçekleşti. Uluslararası Yoga Federasyonu'nun (UYF) İstanbul'da gerçekleştirdiği turnuvada beşli koreografi sergileyen Merve Tanrıverdi - Selva Arı - Oktay Akay- Ayşenur Tanrıverdi ve Eren Tanrıverdi'den oluşan takım altın madalyayı kazandı.

Beşli, küresel ısınma konulu akrobatik koreografi sundu. Beşliden Merve Tanrıverdi'nin bu, yoga dalında üst üste beşinci şampiyonluğu. ABD'de uzun yıllar yoga yapan Selva Arı'nın da şampiyonalarda pek çok kez birinciliği var. Takımda yer alan Oktay Akay'ın ise bu alandaki 3. şampiyonluğu. Gümüş madalyayı Nur Bahar Tüzüner - Sevgi Alıcı çiftinin kazandığı yarışmada, Çiler Karataş da bronz madalyanın sahibi oldu. Koreografinin bir başka ilgi çeken yanı ise, koreografide ünlü şarkıcı Teoman'ın Paramparça şarkısının kullanılmasıydı. Teoman şarkının kullanılmasına izin vererek, küresel ısınma konusunda farkındalık oluşmasına ve hayvan türlerinin korunmasına tam destek verdi. Türk Yoga sporcularının yanı sıra, ABD, Arjantin, Fransa, İngiltere, İtalya, Bulgaristan, Almanya, İsviçre, Azerbaycan, Rusya ve Hindistan'dan gelen sporcuların da katıldığı Turnuva çok uluslu gerçekleşti. Sporcular asana olarak adlandırılan yoga duruşlarını birbirinden iddialı, ilginç koreografilerle sundu. Kadın ve erkek yoga sporcularının beraber katıldığı, esneklik, güç ve dayanıklılık gerektiren zarif sunumların yer aldığı turnuvada yaş sınırı yoktu.