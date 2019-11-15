Türkiye, Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantiledi

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9’uncu maçında sahasında İzlanda ile 0-0 berabere kalarak son maçlar öncesinde 2020 Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne gitmeyi garantiledi.

8’inci dakikada Hakan’ın pasıyla sol tarafta topla buluşan Cengiz Ünder’in içeri doğru kat edip sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Halldorsson’un kucağında kaldı. 30’uncu dakikada Ozan Tufan orta sahada rakiplerinden sıyrıldıktan sonra pasını sağ kanattaki Zeki’ye verdi. Zeki’nin ortasında ceza sahası içinde müsait durumdaki Burak Yılmaz’ın kafa vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti. 45’inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu’nun uzak mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti. 54’üncü sağ kanattan sıfıra yakın noktada topla buluşan Burak Yılmaz’ın orta-şut karışımı vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. 66’ncı dakikada Cengiz Ünder’in pasıyla topla buluşan Hakan Çalhanoğlu’nun şutunda savunmaya çarpan top kornere gitti. 73’üncü dakikada Cengiz Ünder ile yaptığı verkaç ile ceza yayı üstünde topla buluşan Ozan Tufan’ın şutunda top kaleci Halldorsson’un kucağına gitti. 82’nci dakika İzlanda sol taraftan korner kazandı. Sigurdsson’un ortasında arka direkte Magnusso kafayı vurdu. Kaleci Mert’i geçen topu Merih Demiral çizgiden çıkardı. Aynı oyuncunun bir kez daha kafayla yaptığı vuruşta Mert ayaklarıyla topu çıkardı. Dönen topta sol çaprazda Sigurdsson’un şutunda top üstten auta gitti. 90+1’inci dakikada sol çizgide topla buluşan Yusuf’un ortasında üst direğe çarpan top oyun alanına döndü. Mücadele 0-0 sona erdi ve Türkiye bu sonuçla 2020 Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne gitme hakkı kazandı.

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Anthony Taylor, Gary Beswick, Adam Nunn

TÜRKİYE: Mert Günok – Zeki Çelik (90+5 Ömer), Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, Cengiz Ünder (Dk. 81 Yusuf Yazıcı), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 87 Kaan Ayhan), Burak Yılmaz

İZLANDA: Halldorsson, Palsson, Arnason, Ragnar Sigurdsson, Skulason (Dk. 85 Anderson), Bödvarsson, Gylfi Sigurdsson, Bjarnason, Traustason (Dk. 63 Magnusson), Sigthorsson, Finnbogason (Dk. 24 Arnor Sigurdsson)

KIRMIZI KART: Dk. 90+5 Emrah Karakovan (Antrenör - Türkiye)

SARI KARTLAR: Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Zeki Çelik, Şenol Güneş (Teknik direktör), (Türkiye) – Traustason, Sigthorsson (İzlanda)



