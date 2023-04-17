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Türkiye Golf Turu A Kategorisi'nin 4. ayağı Antalya'da başladı

Türkiye Golf Turu A Kategorisi'nin 4. ayağı Antalya'da başladı
17 Nisan 2023 Pazartesi 11:13

ANTALYA (AA) - Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen ve 2023 faaliyet takviminde yer alan Türkiye Golf Turu A Kategorisi'nin 4. ayağı Antalya'da başladı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Golf Kulübü sahasında gerçekleştirilen turnuvada, Kemer Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Sueno Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Olympos Golf Kulübü, Regnum Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Gloria Golf Kulübü, National BGK ve Antalya Gençler Golf Spor Kulübünden 9 erkek ile 9 kadın olmak üzere toplam 18 sporcu mücadele ediyor.

Üç gün sürecek turnuvada golfçüler, 54 çukurda yarışacak.

Turnuva 19 Nisan'da sona erecek.

Etiketler; #antalya #Belek #Gloria Golf Kulübü #serik #Türkiye Golf Federasyonu #Türkiye Golf Turu
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