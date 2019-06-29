Türkiye, Optimist Dünya Şampiyonası Takım Fotoğraf Yarışması’nda 3. oldu

06-16 Temmuz tarihleri arasında Antigua’da düzenlenecek olan 2019 Optimist Dünya Şampiyonası öncesi düzenlenen Optimist Dünya Şampiyonası Takım Fotoğraf Yarışması’nda Türkiye, 3.oldu.

Türkiye, Optimist Dünya Şampiyonası Takım Fotoğraf Yarışması’nda 3. oldu
29 Haziran 2019 Cumartesi 12:41

Türkiye Yelken Federasyonu Medya Sorumlusu Sedat Yılmaz’ın Optimist Milli Takım sporcularını Çanakkale Şehitler Abidesi’nde çektiği fotoğraf, 64 ülkenin katıldığı yarışmada Bermuda ile üçüncülüğü paylaştı. Yarışmada birinci Cayman Adaları olurken ikinciliği Uruguay elde etti.

Yarışmanın ödül töreni 2019 Optimist Dünya Şampiyonası’nda gerçekleştirilecek.

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