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Türkiye Petank Şampiyonası Antalya'da sürüyor

Türkiye Petank Şampiyonası Antalya'da sürüyor
17 Nisan 2023 Pazartesi 22:46

ANTALYA (AA) - Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Petank Şampiyonası, Antalya'da devam ediyor.

Kemer ilçesinde yapılan organizasyon, Türkiye'nin dört bir yanından bin 200'e yakın sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Organizasyonun beşinci gününde, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorisinde üçlü takım müsabakaları yapıldı.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular şöyle:

-Küçükler:

1- İsmail Akçay, Ali Alan, Mustafa Turan.

2- Emir Kaygusuz, Yusuf Demirtaş, İlyas Samane.

3- Zilan Atila, Baran Körük, Havva Kan, Havva Koca ve Behiye Koç, Mehmet Doğan, Uğur Gevrek.

- Yıldız genç erkekler:

1- Yasin Kartal, Yusuf Gözenbaş, Mete Kurubaş.

2- Muhammet Çılgın, Zekeriya Tuncer, Yusuf Batur, Ferhat Benek.

3- Ahmet Baran, Ertuğrul Usul, Celal Erçıktı, Hacı Erdinç ve Mehmet Çiçek, Emir Korkmaz, Emirhan Şibili, Mustafa Koç.

- Yıldız gençler kadınlar:

1- Melahat Songur, Sıla Parin, Sevde Ünal, Meryem Özcan.

2- Eylül Ertaş, Lara Karadağ, Adeviye Dinçtürk.

3- Ayşenur Korkmaz, Hatice Çetinkaya, Hazal Pala, Şeymanur Karaca ve Yeşim Albaş, Medine Kaya, Edanur Kaçar.

Organizasyon yarın sona erecek.


Etiketler; #antalya #müsabaka #Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu #Türkiye Petank Şampiyonası
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