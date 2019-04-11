Türkiye Ralli Şampiyonası Ege Rallisi ile Start alıyor

Türkiye Ralli Şampiyonası'nın açılış yarışı olan Ege Rallisi bu sene 29. Yarışıyla 12-13-14 Nisan tarihlerinde start alıyor.

Türkiye Ralli Şampiyonası'nda sezonun ilk ayağı olma özelliği taşıyan Ege Rallisi, 12-14 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek.

Ege Otomobil Sporları Kulübü geleneksel olarak organize edilen Obel Civata 29'uncu Ege Rallisi, Türkiye Ralli Şampiyonası, Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Zafer Vatansever Ralli Şampiyonası olmak üzere 3 şampiyonaya ev sahipliği yapacak. 6 takımın mücadele edeceği yarışa Türkiye Ralli Şampiyonası'nda 26, Türkiye Historic Ralli Şampiyonası'nda 10, Zafer Vatansever Ralli Şampiyonası'nda 26 olmak üzere 62 otomobil, 124 sporcuyla katılacak. Seyirci özel etabının Sığacık'ta yapılacağı organizasyonda Seferihisar Pazar Yeri, servis alanı olarak kullanılacak. Ekipler, Beyler, Çatalca, Maden, Gödence'nin içinde olduğu özel etapları geçecek. Obel Cıvata'nın İsim Sponsorluğu, DAP Yapı' nın Seyirci Özel Etabı Sponsorluğu, Euphoria Aegean Resort & Spa' nın Konaklama Sponsorluğu, Spor Toto, Redbull, Akdoruk Su firmalarının Co-sponsorluk destekleri ile gerçekleştirilecektir. Bu sene DAP Yapı' nın Seyirci Özel Etabının Sığacık'a alınmasıyla adeta festival havasında geçecek ralli heyecanını, Mavi'nin Yeşil ile birleştiği Bahar'ın ilk günlerinde Seferihisar'da Başarılı yarışmacıları seyretme fırsatı bulacaklar.