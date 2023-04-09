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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

- Pınar Karşıyaka: 98 - Anadolu Efes: 83

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
09 Nisan 2023 Pazar 20:11

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Can Mavisu, Ali Şakacı, Tolga Edis

Pınar Karşıyaka: Thomas Akyazılı 2, Angola 10, Kuzminskas 16, Vitto Brown 17, Delgado 17, Jaylon Brown 23, Berkan Durmaz 4, Kenan Sipahi 9

Anadolu Efes: Larkin 9, Beaubois 18, Clyburn 19, M'Baye 2, Zizic 16, Bryant 19, Furkan Haltalı, Egehan Arna

1. periyot: 16-28

Devre: 47-47

3. periyot: 77-68


İZMİR (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes'i 98-83 mağlup etti.

İlk 3 dakikayı 7-2 üstün geçen Anadolu Efes, son 2 dakikaya da 9 sayı farkla 20-11 önde girdi. Anadolu Efes ilk periyodu 28-16 üstün tamamladı.

İkinci periyoda daha etkili başlayan ve Vitto Brown'la üst üste 3 sayılık sayılar bulan Pınar Karşıyaka, 16. dakikada Jaylon Brown'un 3 sayılık basketiyle 37-36 öne geçti. İki takım soyunma odasına 47-47 eşitlikle gitti.

Üçüncü periyoda 6-0'lık seri ile başlayan ve 53-47 üstünlük kuran ev sahibi ekip, Kuzminskas'ın basketiyle 23. dakikayı 57-50 üstün geçti. Anadolu Efes'in Beaubois ve Zizic'le aradaki farkı 2 sayıya (58-56) indirdiği periyotta Pınar Karşıyaka, son dakika içinde Angola'nın 3 sayılık basketiyle periyodu 9 sayı farkla 77-68 önde tamamladı.

Dördüncü periyodun başında farkı 13 sayıya (81-68) yükselten Pınar Karşıyaka, son 4 dakikaya da 85-72 önde girdi. Üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip müsabakadan 98-83 galip ayrıldı.

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca ilk periyodun bitimine 33 saniye kala itirazları nedeniyle diskalifiye edildi.

Etiketler; #anadolu efes #basketbol #pınar karşıyaka
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