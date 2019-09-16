Türkiye Super Lig Puan Durumu

2019-20 sezonuna çok iyi başlayamayan Beşiktaş ve Galatasaray ile beraber, ligde şaşırtıcı sürprizler de ortaya çıktı. Özellikle geçen 3 hafta içerisinde Alanyaspor sergilediği etkileyici futbol ile liderlik tahtasında yer alıyor. Ancak geçen yıla oranla Fenerbahçe bu seneye oldukça etkileyici başladı. İlk 2 haftada alınan galibiyet ile beraber Trabzonspor beraberliğinin çok da kötü olmadığını söylemek gerekir.

Tabi ileriki haftalarda super lig puan durumu mutlaka değişkenlik gösterecektir. Özellikle büyük İstanbul takımlarının transfer sezonuna çok az kala gerçekleştirdikleri önemli transferler, ligdeki sıralamaları kısa sürede değiştirebilir.

Türkiye Süper Ligi'nde İyiler ve Kötüler

Türkiye süper liginin başlaması 3 haftayı geçti. Tabii bu süre zarfında takımların performansı hakkında yorum yapmak çok doğru değil. Ancak şimdiye kadar öne çıkan güçlü ve güçsüz takımlar açık şekilde görülmektedir. Başta Antalya ve Fenerbahçe olmak üzere Denizlispor, Rizespor ve Trabzonspor gösterdikleri başarı performansı ile beğeni toplamaya devam ediyor.

Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Göztepe ve Kayserispor henüz galibiyet alamayan takımlar arasında yer almaktadır. Ayrıca geçen yılın güçlü takımları arasında yalan Başakşehir de bu sene istenilen performansı gösteremiyor.

Türkiye Futbol Maç Sonuçları

3 hafta itibariyle oldukça çekişmeli maçlara sahne olan Türkiye Süper Ligi, bol gollü ve sürprizli oyunlar geçirdi. Haftanın en önemli maçında Fenerbahçe ve Trabzonspor berabere kaldı. Galatasaray 90 artıda attığı gol ile beraber Kayserispor’u 3-2 yenmeyi başardı. Ancak Beşiktaş kötü performansı nedeni ile Rizespor karşısında beraberlik ile ayrıldı. Hatta son dakikalarda neredeyse geriye dahi düşecek noktaya geldiler.