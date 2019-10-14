Türkiye'ye jimnastikten bir madalya daha

Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde İzmirli İbrahim Çolak'ın altın madalya kazanarak bu branşta ülkemiz adına tarihinin en büyük derecesini elde etmesinin ardından yine İzmirli sporcu Ahmet Önder de şampiyonayı gümüş madalyayla tamamladı.

Şampiyonanın son gününde sporcularımızdan Ferhat Arıcan'la birlikte paralel bar finaline çıkan 23 yaşındaki Ahmet, 14 bin 983 puanla ikinci sırayı elde etti. Ferhat ise 14 bin 900 puanla beşinci oldu. Ahmet, 15 bin puan alan İngiliz Joe Fraser'ın yalnız 7 puan gerisinde gümüş madalyayı boynuna taktı. Dünya Şampiyonası'nda ülkemize İbrahim'in dünkü altınından sonra ilk gümüş madalyayı getiren genç sporcu bu başarıyla 2020 Tokyo Olimpiyatları'na gitmeyi de garantiledi. Erkekler jimnastikte olimpiyatlara daha önce yalnız 2016'da Ferhat Arıcan'la katılan ülkemiz, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda, Stuttgart'ta üst üste ikinci olimpiyat vizesini alan Ferhat'ın yanı sıra İbrahim Çolak ve Ahmet Önder'le temsil edilecek.







