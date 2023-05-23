Türkiye’de bir ilk:  KSK taraftarından ilanlı ‘seçim istiyoruz’ isyanı

Türkiye’nin en köklü spor kulüplerinden Karşıyaka Spor Kulübü’nün taraftarları, başarısız buldukları Turgay Büyükkarcı başkanlığındaki yönetim kurulunu gazetelere ilan vererek seçimli genel kurul yapmaya çağırdı...

Karşıyakalı taraftarlar ve genel kurul üyeleri; kulüplerine duyduğu sevda ile Türkiye’de daha önce eşi benzeri olmayan bir çağrı ile mevcut yönetim kurulunu seçimli genel kurula davet etti.

KSK Başkanı Turgay Büyyükkarcı ve yönetim kuruluna ithafen Karşıyaka Tribünleri, Üyeleri ve Sevdalıları tarafından verilen ilanda şu sözlere yer verildi:

“Sayın Başkan, Sayın Yöneticiler; lütfen binlerce üye ve taraftarın çağrısını duyun, en geç bir ay içinde yapılıp neticelenecek seçimli olağanüstü genel kurul kararı alın.

Yalnız kaldığınız yönetim kurulunuzun da alt yapı yönetimlerinde bazı yöneticilerin de sağduyuyla hareket ederek seçim istediğini biliyoruz.

Siz de güçlenin, yeni listenizi yapın sandığı üyelere getirin, diğer oluşumlar da listelerini yapsınlar. Seçilen yönetimin etrafında kim olursa olsun birlik beraberlik içerisinde olalım. Artık başarılar gelsin.

Karşıyaka Başkanı cesurdur, sandıktan kaçmaz. Bu kararı alır ve seçime gider.

Sizden beklenen kararı alın ve camiamızın önünü açın.”

Büyükkarcı ve yönetim kurulunun Karşıyaka taraftarının, genel kurul üyelerinin ve KSK sevdalılarının yükselen sesine nasıl bir yanıt vereceği merakla bekleniyor…