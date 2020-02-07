Ülkü Park'ta Kış Kupası başlıyor

Ülkü Motorsporları Kulübü tarafından düzenlenen Kış Kupası'nda ilk ayak yarışları, V1 Challenge yarışlarıyla birlikte 8-9 Şubat tarihlerinde İzmir Pınarbaşı'ndaki Ülkü Park Yarış Pisti'nde başlayacak.

Ülkü Park'ta Kış Kupası başlıyor
07 Şubat 2020 Cuma 11:08

26 sporcunun mücadelesine sahne olacak Kış Kupası bu yıl Super, Super Production, Maxi, 1600 ve Volkicar olmak üzere 5 ayrı kategoride gerçekleştirilecek. Ülkü Park Yarış Pisti'nde araçlar 8 Şubat Cumartesi günü saat 15.30'da piste çıkacak. Heyecan 9 Şubat Pazar günü saat 13.30'da kaldığı yerden devam edecek.

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