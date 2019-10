Okulların yarıyıl tatili ile başlayan Uludağ festivali (Whitefest), bu yıl 17.'ni kutlamak için geri sayıma başlamıştır. Türkiye'nin en büyük gençlik festivali olan bu etkinlikte, karın güzelliği ile manzaranın keyfinin çıkarıldığını, bol bol kayak yapıldığını ve kartopu oynandığını söylemek mümkündür. Ayrıca unutulmaz etkinlikler arasında dans, konserler ve partiler de bulunmaktadır.

Türkiye'de kış ve kayak turizmi denilince ilk akla gele yer Uludağ'dır. Uludağ'da ülkemizin en büyük gençlik festivali Whitefest, misafirlerini eğlenceye doyurmak, ünlü sanatçıların ve DJ'lerin performanslarını izletmek ve muhteşem anılarla hayatınızda bir yer açmak için 17 yıldır hizmete devam etmektedir. Her sene binlerce üniversiteli ve festival severleri bir araya getirerek kesintisiz eğlencesi, hiç bitmeyen sürpriz aktiviteleri, kar üzerine kurulan sahnelerle DJ performansları ve ünlü sanatçıların konserleri ile eşsiz bir festivaldir.

Whıtefest2020

Bu yıl 17.'si düzenlenecek olan Whitefest 2020 on üç bini aşkın ziyaretçiye ev sahipliği yapmayı hedeflemektedir. Eğlenceyi zirvede yaşatmak için 18 ünlü sanatçı ve DJ Uludağ'da buluşmaktadır. Festival kapsamında her bütçeye hitap edecek anlaşmalı on otel bulunmaktadır. Eğlencenin doruklarda yaşanması için altmış dev sahne kurulmaktadır. Yüz yirmi saat kesintisiz eğlence imkanı sunulmaktadır. Festival yirmi dört ilin buluşmasına tanıklık etmektedir.

Whıtefest İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

Uludağ'ın ev sahipliğini yaptığı Whitefest, kışın yapılabilecek en iyi ve en eğlenceli etkinliktir. Başladığı günden bu güne gençlerin heyecanla beklediği festival birçok etkinlik sunması ile öne çıkmaktadır. Unutulmaz anılarla dolu bir kış tatili yaşamak isteyen gençlerin isteklerine göre programlar planlanmaktadır. Whitefest'te Türkiye'nin en ünlü sanatçıları ile bir araya gelerek müziğin keyfine varmak mümkün olmaktadır.

Whitefest'te Düzenlenen Etkinlikler

Sadece etkinlik olarak müziğin keyfini çıkarmakla kalınmıyor, festival kapsamında birçok etkinlik de bulunmaktadır.

After Ski Partiler

Konserler

Yarışmalar

Sürpriz Hediyeler

Sponsor Etkinlikleri

Tadına doyulamayacak anılarla dolu tatil olanağı sağlanmaktadır. Türkiye'nin saygın firmalarını sponsorluğunda, Uludağ'ın hemen hemen her yerini kapsayan Whitefest 2020 katılımcılarını heyecanla beklemektedir.

Uludağ'a Nasıl Gidilir?

Uludağ Bursa arası yaklaşık 35 km'dir. Kış turizminin gözde mekanlarından olan Uludağ'a özellikle oteller bölgesi ve kayak pistlerinin olduğu yere ulaşmak için Bursa merkeze gelip teleferik ile yukarı çıkılmaktadır. Özel araçla gidilecekse, otoban yolundan devam edilmekte, doğu tarafından gelenler İstanbul yönüne, batı tarafından gelenler Ankara yönüne ilerleyerek Uludağ tabelalarını takip etmelidirler. Farklı bir seçenek ise otobüs firmalarıdır. Ankara'dan 6, İstanbul'dan 4 saatte oteller bölgesine gitmek mümkün olmaktadır.

Whitefest 2020 Fiyatları

Kış tatilini zevkle geçmesini sağlamak, uygun bütçeli konaklama hizmetlerini bulmaktan geçmektedir. Festivale katılmak isteyenlerin öncelikle konaklama ihtiyaçlarını karşılamak için bütçelerine uygun kaliteli ve uygun oteli araştırmaları gerekmektedir. Festival boyunca yapılan ödeme seçenekleri genellikle 4 gece 5 gün olarak fiyatlandırılmaktadır. Whitefest 2020 fiyatlarını öğrenmek için +90 532 113 09 76 nolu çağrı merkezlerinden 7/24 aranarak öğrenilebilmektedir.

Sonuç olarak; Whitefest fiyatları ve daha fazla bilgi edinilmek istendiğinde www.uludagfestivali.com internet sitesini incelemek doğru bir yaklaşım olmaktadır.