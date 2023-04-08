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Uluslararası 12 Yaş Altı İzmir Cup'ın 2. gününde müsabakalar sürüyor

İzmir'de Altınordu'nun ev sahipliğinde 22 ülkeden 72 takımın katılımıyla düzenlenen Uluslararası 12 Yaş Altı İzmir Cup futbol turnuvasının 2. gününde karşılaşmalar devam ediyor.

Uluslararası 12 Yaş Altı İzmir Cup'ın 2. gününde müsabakalar sürüyor
08 Nisan 2023 Cumartesi 11:55

Altınordu'nun ev sahipliğinde 22 ülkeden 72 takımın katılımıyla düzenlenen Uluslararası 12 Yaş Altı İzmir Cup futbol turnuvasının 2. gününde karşılaşmalar devam ediyor. Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde gerçekleştirilen şampiyonada yaklaşık bin 500 sporcu yer alıyor. Büyük mücadeleye sahne olan turnuvanın 2. gününde alınan sonuçların ardından grup aşaması sona erecek ve takımlar finaller aşamasında birbiriyle eşleşecek. Müsabakalar için yurt içinden ve yurt dışından gelen çok sayıda aile de çocuklarının heyecanına ortak oluyor. Minik futbolcular; sahada kozlarını paylaşırken, maçın bitiş düdüğüyle birlikte farklı kültürlerden yaşıtlarıyla vakit geçirme imkanı buluyor.

Etiketler; #altınordu #Uluslararası 12 Yaş Altı İzmir Cup
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