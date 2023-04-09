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Uluslararası 12 Yaş Altı İzmir Cup'ta şampiyon Bayern Münih

Uluslararası 12 Yaş Altı İzmir Cup futbol turnuvasının finalinde Belçika ekibi Club Brugge'ü 2-0 yendi

Uluslararası 12 Yaş Altı İzmir Cup'ta şampiyon Bayern Münih
09 Nisan 2023 Pazar 20:55

Altınordu'nun ev sahipliğinde 22 ülkeden 72 takımın katılımıyla düzenlenen Uluslararası 12 Yaş Altı İzmir Cup futbol turnuvasında şampiyon Bayern Münih oldu. Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda yaklaşık 1500 minik futbolcu sahada ter döktü. İngiltere'nin Chelsea takımını yenen Almanya temsilcisi Bayern Münih ile bir diğer Alman ekibi Köln'ü eleyen Belçika'nın Club Brugge takımı, turnuvanın finalinde karşılaştı. Bayern Münih, müsabakayı 2-0 kazanarak organizasyonda şampiyonluğa ulaştı. Kupa töreninde konuşan Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, "Buradaki tüm çocukları çok seviyorum. Hepinizi seneye yeniden bekliyorum." ifadelerini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Uluslararası 12 Yaş Altı İzmir Cup futbol turnuvası #izmir #bayern münih
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