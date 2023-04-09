YSK'ye 26 parti milletvekili aday listesi sundu
YSK'ye 26 parti milletvekili aday listesi sundu
0
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kumar masasının gündeminde altlarına kırmızı plakalı araç çekme derdi var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kumar masasının gündeminde altlarına kırmızı plakalı araç çekme derdi var
0
İnce: CHP'ye küfretmiş insanlar bugün CHP listesinde
İnce: CHP'ye küfretmiş insanlar bugün CHP listesinde
0
AK Parti milletvekili aday listesi YSK'ye teslim etti
AK Parti milletvekili aday listesi YSK'ye teslim etti
0

Ümit milli judocular, Avrupa Kupası'nda 2'si altın 3 madalya kazandı

Ümit milli judocular, Avrupa Kupası'nda 2'si altın 3 madalya kazandı
09 Nisan 2023 Pazar 22:06

ANKARA (AA) - Ümit milli judocular, Çekya'da düzenlenen Avrupa Kupası'nda 2 altın, bir bronz madalya elde etti.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, Teplice kentinde gerçekleştirilen Avrupa Kupası'nın son gününde kadınlar 57, 63 ve 70 kilo ile erkekler 81 ve 90 kiloda müsabakalar yapıldı.

Milli sporculardan Sinem Oruç, kadınlar 63 kilo finalinde Brezilyalı Sophia Camara'yı waza-ari puanıyla yenerek altın madalya kazandı.

Kadınlar 70 kiloda da Tuana Gülenay, finalde Sırp Aleksandra Andric'i ipponla yenerek altın madalya elde etti.

Rümeysa Hatice Kılıçkaya ise kadınlar 57 kilo yarı finalinde Alman Odalis Santiago Santana'ya altın skorda yenildi. Rümeysa Hatice, bronz madalya karşılaşmasında Macar Fedra Hoo'yu ipponla yenerek kürsünün üçüncü basamağında yer aldı.

Erkeklerde 81 kilo bronz madalya müsabakasında Azerbaycanlı Huseyn Eyvazlı'ya yenilen Emir Selim Arı beşinci; 90 kiloda ise Atilla Dinç yedinci oldu.

Ülke sıralamasında Türkiye, organizasyonda ikinciliği elde etti.

Etiketler; #Avrupa Kupası #judo #Sinem Oruç #Tuana Gülenay #Türkiye Judo Federasyonu
İlgili Galeriler
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
MSB, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi "TCG Anadolu"nun fotoğraflarını paylaştı
Sonraki Haber
Bakan Murat Kurum, Pendik'te düzenlenen iftarda konuştu:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
0
BOTAŞ-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi maçının sonunda gerginlik yaşandı
BOTAŞ-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi maçının sonunda gerginlik yaşandı
0
Sivasspor-Medipol Başakşehir maçının ardından
Sivasspor-Medipol Başakşehir maçının ardından
0
Trabzon'da Capoeira İl Şampiyonası düzenlendi
Trabzon'da Capoeira İl Şampiyonası düzenlendi
0
Bandırmaspor-Altay maçının ardından
Bandırmaspor-Altay maçının ardından
0
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.