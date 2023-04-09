Ümit milli judocular, Avrupa Kupası'nda 2'si altın 3 madalya kazandı

ANKARA (AA) - Ümit milli judocular, Çekya'da düzenlenen Avrupa Kupası'nda 2 altın, bir bronz madalya elde etti.



Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, Teplice kentinde gerçekleştirilen Avrupa Kupası'nın son gününde kadınlar 57, 63 ve 70 kilo ile erkekler 81 ve 90 kiloda müsabakalar yapıldı.



Milli sporculardan Sinem Oruç, kadınlar 63 kilo finalinde Brezilyalı Sophia Camara'yı waza-ari puanıyla yenerek altın madalya kazandı.



Kadınlar 70 kiloda da Tuana Gülenay, finalde Sırp Aleksandra Andric'i ipponla yenerek altın madalya elde etti.

Rümeysa Hatice Kılıçkaya ise kadınlar 57 kilo yarı finalinde Alman Odalis Santiago Santana'ya altın skorda yenildi. Rümeysa Hatice, bronz madalya karşılaşmasında Macar Fedra Hoo'yu ipponla yenerek kürsünün üçüncü basamağında yer aldı.



Erkeklerde 81 kilo bronz madalya müsabakasında Azerbaycanlı Huseyn Eyvazlı'ya yenilen Emir Selim Arı beşinci; 90 kiloda ise Atilla Dinç yedinci oldu.



Ülke sıralamasında Türkiye, organizasyonda ikinciliği elde etti.