O DAVADA YENİ GELİŞME
O DAVADA YENİ GELİŞME
0
ACI BİBER ÖMRÜ UZATIYOR
ACI BİBER ÖMRÜ UZATIYOR
0
ÇOCUĞUNUZ TIRNAKLARINI YİYORSA...
ÇOCUĞUNUZ TIRNAKLARINI YİYORSA...
0
ÜNLÜ OYUNCU KAZA YAPTI
ÜNLÜ OYUNCU KAZA YAPTI
0

Ünal Karaman resmen Göztepe’de

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, prensip anlaşmasına vardığı Ünal Karaman ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı

Ünal Karaman resmen Göztepe’de
20 Ocak 2021 Çarşamba 15:20

Geçtiğimiz günlerde İlhan Palu ile yollarını ayıran İzmir temsilcisi, son olarak Çaykur Rizespor’u çalıştıran Ünal Karaman’ı takımın başına getirdi. Prensip anlaşmasına varılan ve Göztepe’nin sahasında Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmayı tribünden takip eden Karaman’ın yarın ilk idmanına çıkacağı belirtildi. Karaman, Pazar günü saat 19.00’da Göztepe’nin deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacağı müsabakada saha kenarında yer alacak.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ünal kahraman #göztepe
Önceki Haber
Korona olanlar da aşı olacak mı?
Sonraki Haber
Kumar borcu yüzünden karısını öldürdü!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.