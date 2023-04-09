Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

- Develi Belediyespor: 3 - Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: 0
Salon: Murat Kocatürk
Hakemler: Yasin Okumuş, Sema Kayıkçı
Develi Belediyespor: Ahmet Samet Baltacı, Abdullah Çam, Furkan Aydın, Stankovic, Synytsia, Yusuf Eken (Alperen Demirciler, Ali İhsan Heper, Berkan Bozan, Apostol, Berkan Eryus, İbrahim Emet, Radzivon, Hamdi Erkan)
Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: Mehmet Hacıoğlu, Uğur Kılınç, Muhammet Delibaş, Gabriel, Aleksey, Sercan Abanoz (Gökhan Çatal, Umut Özdemir, Esat Dalgıç, Cansın Hacıbekiroğlu, Metin Durmuş)
Setler: 25-18, 25-15, 25-22
Süre: 71 dakika (24, 22, 25)
KAYSERİ (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 25. hafta karşılaşmasında Develi Belediyespor, konuk ettiği Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ'yi 3-0 yendi.
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