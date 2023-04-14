Akşener: Pazarlıkla başbakan olmak istemiyorum
Akşener: Pazarlıkla başbakan olmak istemiyorum
0
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP ve HDP zihniyetinin insafına bırakmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP ve HDP zihniyetinin insafına bırakmayacağız
0
İnce: Tarımı yeniden ayağa kaldıracağız
İnce: Tarımı yeniden ayağa kaldıracağız
0
Kılıçdaroğlu: Kul hakkı yiyenlere oy vermeyin!
Kılıçdaroğlu: Kul hakkı yiyenlere oy vermeyin!
0

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

- Çukurova Belediyesi Adana Demirspor: 2 - Nilüfer Belediyespor: 3

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
14 Nisan 2023 Cuma 19:50

Salon: ASKİ Atatürk

Hakemler: İsmail Yıldırım, Kadir Girente

Çukurova Belediyesi Adana Demirspor: Duygu Düzceler, Lazovic, Ceren Nur Domaç, Rykhliuk, Leyva, Hazal Selin Arifoğlu (Dilara Sağbaş, Güldeniz Önal, Pınar Atasever, Ceren Çağlar Baysal, Şiirsel Merve Altın, Bosetti)

Nilüfer Belediyespor: Nuneviller, Ecenur Aksoy, Atkinson, Milanova, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan (Arzum Tezcan, Eylül Akarçeşme, Hümay Fırıncıoğlu, Aybüke Güldenoğlu, Radosova, Cansu Bir)

Setler: 21-25, 25-23, 25-17, 25-27, 9-15

Süre: 134 dakika (27, 29, 26, 34, 18)


ADANA (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 24. haftanın açılış maçında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Çukurova Belediyesi Adana Demirspor'u 3-2 yendi.

Etiketler; #Çukurova Belediyesi Adana Demirspor #Misli.com Sultanlar Ligi #Nilüfer Belediyespor #voleybol
İlgili Galeriler
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
Kars'ta AK Parti'nin milletvekili adayları tanıtıldı
Sonraki Haber
Hentbolda Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası, Kastamonu'da sona erdi
Adana Demirspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı
Adana Demirspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı
0
11. İznik Ultra Maratonu'na 600 sporcu katılıyor
11. İznik Ultra Maratonu'na 600 sporcu katılıyor
0
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
0
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali
0
Hentbolda Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası, Kastamonu'da sona erdi
Hentbolda Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası, Kastamonu'da sona erdi
0
Sivasspor'da sakatlanan Leke James, Giresunspor maçı kadrosundan çıkarıldı
Sivasspor'da sakatlanan Leke James, Giresunspor maçı kadrosundan çıkarıldı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.