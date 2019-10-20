Voleybolda TSYD İzmir kupası Galatasaray HDI Sigorta'nın

Cİ Group 5. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nda Arkas Spor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray HDI Sigorta, organizasyonda birinciliğe ulaştı.

Voleybolda TSYD İzmir kupası Galatasaray HDI Sigorta'nın
20 Ekim 2019 Pazar 14:43

Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk setini 25-23 kazanan Galatasaray HDI Sigorta, ikinci seti 25-21, üçüncü seti de 25-18 üstün bitirdi. Karşılaşmayı 3-0 kazanan ve puanını 8'e çıkaran Galatasaray HDI Sigorta, organizasyonda birinciliği elde etti. Galatasaray HDI Sigorta, düzenlenen törenle kupasını TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş'tan aldı. AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Galatasaray HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Arkas Spor'un katıldığı turnuva, bugün oynanacak Bursa Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçıyla tamamlanacak.


Kaynak: AA
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