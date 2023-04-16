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Yelkende SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi'nin 6. ayak yarışları tamamlandı

Yelkende SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi'nin 6. ayak yarışları tamamlandı
16 Nisan 2023 Pazar 21:25

MUĞLA (AA) - Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübü (BAYK) tarafından düzenlenen SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi'nin 6. ayağı, Muğla'nın Bodrum ilçesinde ödül töreniyle sona erdi.

Yedi etaptan oluşan organizasyonun Turizm Haftası etkinlikleri programında yer alan 6. ayak yarışlarına 18 teknede 150 sporcu katıldı.

Her ayağı iki günü kapsayan organizasyonda, dün rüzgarın hızının fazla olması nedeniyle denize açılamayan yelkenciler, ikinci günde Bodrum-Karaada arasında kurulan parkurda iki yarışta mücadele etti.

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar tarafından yarışlar başlatıldı.

Yarışların ardından Marina Yacht Club'da düzenlenen ödül töreninde, üç sınıf ve farklı kategorilerde dereceye girenlere kupaları verildi. Gruplarında birinci olan ekiplere ayrıca Turizm Haftası'na özel kupa da hediye edildi.

Kaymakam Bayar, törende yaptığı konuşmada, yelkencilerin Turizm Haftası etkinliklerine renk kattığını söyledi.

Beşinci ayak yarışlarında, IRC-A'da "Lemon", IRC-B 1'de "Passion 2 Lobster Sailing Team", IRC-B 2'de "Nora Infinia", IRC-B 3'de "Layd Sollare" ekipleri birinci sırada yer aldı.

Destek 1'de ise "Singlestar", destek 2'de de "Mırmır-Kechi Sailing Team" ekibi birinci oldu.

Organizasyon 6-7 Mayıs'ta 7. ayak yarışlarıyla sona erecek.


Etiketler; #bodrum #Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübü #muğla #SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi #yarış #yelken
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