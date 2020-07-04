Yukatel Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, teknik direktör Bülent Uygun'la yollarını ayırdı.

Yukatel Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
04 Temmuz 2020 Cumartesi 13:07

Denizlispor Kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktör Bülent Uygun ile olan sözleşmenin karşılıklı olarak anlaşmaya varılarak sona erdirildiği bildirildi. Uygun'a ve ekibine kulübe verdiği hizmetler için teşekkür edildi, bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi. Bu sezon Süper Lig'de tekrar mücadele etmeye başlayan Yukatel Denizlispor'da Uygun'dan önce Yücel İldiz ve Mehmet Özdilek görev yapmıştı. Bülent Uygun yönetimindeki yeşil-siyahlı ekip, 8 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle 8 puan toplamıştı.

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