Yunanistan'da düzenlenecek “Karate 1 Series“e katılacak sporcular belli oldu

- Organizasyon, 13-15 Ocak 2023 tarihlerinde Atina'da gerçekleştirilecek

ANKARA (AA) - Yunanistan'da düzenlenecek "Karate 1 Series"e katılacak sporcular belirlendi.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 13-15 Ocak 2023 tarihlerinde başkent Atina'da gerçekleştirilecek.

Organizasyona katılacak sporcuların isimleri şu şekilde:

Kadın ferdi kata: Damla Su Türemen, Keydanur Çolak, Damla Pelit, Zehra Kaya

Erkek ferdi kata: Muhammed Efe Yurtseven, Muammer Çağlar, Kutluhan Duran

Kadın takım kata: Damla Su Türemen, Damla Pelit, Zehra Kaya

Erkek takım kata: Furkan Kaynar, Muhammed Efe Yurtseven, Muammer Çağlar

Ferdi kadın kumite:

50 kilo: Müşerref Özdemir, Selvanur Akkurt, Sevil Baş

55 kilo: Damla Ocak, Esra Karabağ, Gülsen Demirtürk

61 kilo: Gülbahar Gözütok, Çağla Eser, İrem Durmaz, Fatma Naz Yenen

68 kilo: Sudenur Aksoy

+68 kilo: Fatma Uygur, Rabia Şentürk, Hira Nur Kasatura

Ferdi erkek kumite:

60 kilo: Mert Halıcı, Hasan Celal Yıldırım, Burak Özdemir

67 kilo: Ömer Abdurrahim Özer, Ekrem Altuner Yılmaz

75 kilo: Enes Bulut, Can Arslan, Alperen Yaman

84 kilo: Murat Öz, Emir Buğra Gencan, Hasan Arslan, Samet Gök

+84 kilo: Ahmet Bulut, Furkan Kayalı