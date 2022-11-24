Yunanistan'da düzenlenecek “Karate 1 Series“e katılacak sporcular belli oldu

- Organizasyon, 13-15 Ocak 2023 tarihlerinde Atina'da gerçekleştirilecek
ANKARA (AA) - Yunanistan'da düzenlenecek "Karate 1 Series"e katılacak sporcular belirlendi.
Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 13-15 Ocak 2023 tarihlerinde başkent Atina'da gerçekleştirilecek.
Organizasyona katılacak sporcuların isimleri şu şekilde:
Kadın ferdi kata: Damla Su Türemen, Keydanur Çolak, Damla Pelit, Zehra Kaya
Erkek ferdi kata: Muhammed Efe Yurtseven, Muammer Çağlar, Kutluhan Duran
Kadın takım kata: Damla Su Türemen, Damla Pelit, Zehra Kaya
Erkek takım kata: Furkan Kaynar, Muhammed Efe Yurtseven, Muammer Çağlar
Ferdi kadın kumite:
50 kilo: Müşerref Özdemir, Selvanur Akkurt, Sevil Baş
55 kilo: Damla Ocak, Esra Karabağ, Gülsen Demirtürk
61 kilo: Gülbahar Gözütok, Çağla Eser, İrem Durmaz, Fatma Naz Yenen
68 kilo: Sudenur Aksoy
+68 kilo: Fatma Uygur, Rabia Şentürk, Hira Nur Kasatura
Ferdi erkek kumite:
60 kilo: Mert Halıcı, Hasan Celal Yıldırım, Burak Özdemir
67 kilo: Ömer Abdurrahim Özer, Ekrem Altuner Yılmaz
75 kilo: Enes Bulut, Can Arslan, Alperen Yaman
84 kilo: Murat Öz, Emir Buğra Gencan, Hasan Arslan, Samet Gök
+84 kilo: Ahmet Bulut, Furkan Kayalı