Yüzmedeki gururumuz Emre Sakçı: Sıra olimpiyatta

İskoçya'da düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda ülkemize tarihin ilk madalyasını getiren, erkeklerde Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'ye 19 yıl sonra madalya sevinci yaşatan İzmirli Emre Sakçı, gözünü 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na çevirdi.

Glasgow kentinin ev sahipliği yaptığı Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda kurbağalama 50 metre erkekler finalinde 25.82'lik derecesiyle ülkemize gümüş madalya kazandıran 22 yaşındaki genç sporcu, hedefinin kariyerinde ilk kez katılacağı Japonya'daki Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları'nda final yüzmek olduğunu söyledi. Avrupa Şampiyonası'ndan döner dönmez antrenmanlara yeniden başlayan Emre Sakçı, "Şampiyonada ilk madalyamızı aldık. Milli takım olarak iyi derecelerle döndük, birçok final yüzdük. Türk yüzmesi son yıllarda güzel ivme kazandı. Bu ivmeyi taçlandırmak güzel" diye konuştu.

Olimpiyat öncesi bu sezon son yarışa çıktıklarını belirten Emre, "Bir de Uzun Kulvar Avrupa Şampiyonası var. Olimpiyat öncesi son provalarımızı yapıyoruz. Olimpiyatlarda da en iyi dereceyi yapmak istiyoruz. Olimpiyatta şimdiden madalya sözü veremem, kimse madalya sözü veremez ama elimden gelenin en iyisini yapacağımın sözünü verebilirim. Bir yarı final, bir final yüzmek, erkeklerde tarihimizde böyle bir başarı yok. Neden olmasın. Zaten finale girdikten sonra herkes madalya adayı. O yüzden finalde madalya kovalamak istiyorum" dedi. Genç yaşında ülkemizin madalya umudu olan Emre, "Gençlerden çıktım ve olgunlaşıyorum. Büyüklerde yüzünce biraz tecrübesiz kalıyoruz ama tecrübe açığını kapatmaya başlıyorum. Rakiplerim tanıdık, Tokyo'da da karşıma aynı yüzücüler çıkacak. Onlarla bir yarışma ortamında bu atmosferi solumak, madalya kürsüsünü paylaşmak çok önemliydi" şeklinde konuştu.

Yarı olimpik havuzdan Tokyo'ya

Türkiye ve İzmir'in yüzmede son yıllarda yetiştirdiği en başarılı sporcu olan Emre Sakçı, 25 metrelik yarı olimpik havuzda çalışarak ülkemizin havuzdaki ilk dünya rekorunu kırdı, Tokyo 2020 Olimpiyatları'na kota aldı, son olarak da Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalyayı boynuna taktı. İzmir'de kış aylarında sporcuların antrenman yapabileceği 50 metre uzunluğunda kapalı olimpik havuz olmadığı için yıllardır 25 metre uzunluğundaki yarı olimpik havuzlarda çalışan Emre, zorluklar içinde dünya çapında ülkemizin yüz akı olmayı başardı.

Kentteki olimpik havuz sıkıntısının kendilerini ister istemez zorladığını belirten Emre, "Kısa kulvar-uzun kulvar senkronizasyonunu yapmak zor oluyor. İzmir'de antrenmanlar için İTÜ Geliştirme Vakfı'nın havuzunu kullanıyoruz. Uzun kulvar açığımızı Antalya'da kamp yapıp veya yurt dışında kamp yappı kapatmaya çalışıyoruz" dedi. İzmir'in sporculara açık tek kapalı olimpik havuzu olan Ege Üniversitesi Yüzme Havuzu'nun kulvarları yoğunluk nedeniyle enlemesine kullanılıyor.

İlk rekor ve ilk final de Emre'den

Henüz 6 yaşında başladığı yüzme sporunda genç yaşında Türkiye'de ilkleri başaran isim olan Emre, daha önce 2015 yılında 50 metre kurbağalamada gençler kısa kulvar dünya rekorunu kıran ilk Türk yüzücü oldu. Çin'de geçen yıl düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Şampiyonası'nda kurbağalamada final yüzerek ilki başaran Emre Sakçı, ağustos ayında Türkiye Kulüplerarası Uzun Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda 100 metre kurbağalama derecesiyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde ederek kariyerinde ilk olimpiyat vizesini almıştı.

Türker Oktay: 80 milyonun gücü üzerinde

Eşi Bahar Oktay'la birlikte Fenerbahçe bünyesinde yıllardır Emre Sakçı'nın antrenörlüğünü yapan Türker Oktay, genç sporcunun İskoçya'daki Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası'nda 80 milyonun gücünü arkasında hissettiğini söyledi. Oktay, "Şampiyona bizim adımıza oldukça iyi geçti. Yüzme Federasyonu olarak performansımızı, ivmelenmeyi gösterdiğimiz şampiyona oldu. 19 yıl sonra ilk Avrupa Şampiyonası madalyası ve Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası'nda tarihin ilk madalyası Emre'den geldi. Bu bizim için bu sezonun son hedef yarışıydı. Olimpiyat öncesinde önemli bir basamaktı. Birincilik de olabilirdi. Her seferinde birinciliği kaçırdığımıza üzülüyoruz. Ana hedefimiz Tokyo Olimpiyatları olacak. Türkiye genelinde milli başarılarda güzel bir sinerji oluştu. Milletimiz sporculara çok güzel sahip çıkıyor. Emre yarıştan sonra, '80 milyonun gücünü üzerimde hissettim' dedi" ifadelerini kullandı.

Emre'nin Tokyo Olimpiyatları'ndaki madalya şansını değerlendiren Oktay, "Olimpiyatlarda final yüzdüğünüz zaman 8 kişi finale kalıyor. Arada saliseler oluyor. İlk olarak bugüne kadar erkeklerde olimpiyatlarda hiç yapılmayan yarı finali hedefliyoruz. Sonra final ve madalya kovalayacağız. Madalya için çalışacağız ama yarı final bile şu ana kadar yapılmamış bir başarı. İzmir fiziksel koşulları ve kültürüyle bütün sportif branşlarda başarılı. Yüzmede birçok milli sporcumuz var. İzmir'den Berk Özkul, Rasim Oğulcan Gör, Nihan Çakıcı da Emre'yle birlikte Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası'na gitti. İzmir yüzmenin lokomotif şehirlerinden biri ama uzun kulvar havuz sıkıntımız var. Bu açığı kulübümüz Fenerbahçe, Yüzme Federasyonu ve Gençlik Spor Bakanlığı'nın desteğiyle kapatmaya çalışıyoruz" dedi.