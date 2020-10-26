Zeynep için anma töreni

Geçtiğimiz günlerde antrenman yaptığı esnada tali yoldan çıkan kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcusu 36 yaşındaki Zeynep Aslan adına Bostanlı Demokrasi Meydanı’nda anma töreni düzenledi

Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı ve İzmirli bisiklet sporcuları; geçtiğimiz günlerde antrenman yaptığı esnada tali yoldan çıkan kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcusu 36 yaşındaki Zeynep Aslan adına Bostanlı Demokrasi Meydanı’nda anma töreni düzenledi. Törene Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Aslan’ın ailesi, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören pandemi koşulları çerçevesinde, maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek gerçekleştirildi.

Kaza değil çarpma

Ölümlere dikkat çekmek için basın açıklamasını gerçekleştiren Bisikletli Yaşam Platformu adına konuşan Mustafa Karakuş şunları kaydetti: “Eylül ayının 20’sinden bu yana 11 bisikletli arkadaşımızı trafikte kaybettik. Bisikletlilerin hayatını kaybettiği çarpmaların en sonuncusu İzmir ve Ankara’da yaşandı. İzmir’in Çiğli ilçesinde antrenman yapan Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcusu Zeynep Aslan ters yönden gelen bir kamyonun altında kalarak yaşamını yitirdi. Burada ölüm, göz göre göre geliyor. Ölümlerin tamamının bisikletlilere arkadan ya da ters yönden gelen aracın çarpması sonucu olduğunu görüyoruz. Motorlu taşıt sürücülerinin duyarsız ve dikkatsiz oluşundan çarpmaların yaşandığını belirtirken, aslında bunları kaza olarak nitelendirmemiz mümkün değil. Çünkü bu bir kaza değil, çarpma. İzmir’den Türkiye çağrısı yapıyoruz; çarpma sayısındaki bu artışın artık toplumun her kesimi tarafından görülmesi gerektiğini ve bisikletli yaşamın geliştirilmesi için tedbir, denetim ve eğitimlerin artırılması gerektiğini ifade ediyoruz. Tüm bakanlık ve yerel yönetimlere çağrı yapıyoruz.

Harekete geçilmeli

Hız sınırları kontrol altına alınmalı, bisikletin tüm sürücüler tarafından taşıt olarak kabul edilmesi sağlanmalı, yeni şeritler yapılmalı, evrensel kurallar müfredata alınmalı ve insan sağlığının üzerinde durulması için harekete geçilmelidir. Trafikteki araç sürücülerine özellikle söylüyoruz: kullandığımız araçlar aslında bizim için bir silah, iki tonluk büyük bir tank. Çok büyük bir gücü ve ağırlığı olan bir aletle dışarı çıkıyorsunuz. Bunun farkında olmalısınız, bastığınız fren veya gaz bir başkasına zarar verebilir. O yüzden ellerinizi kana bulamayınız. Bisiklet sürücüleri olarak öncelikle trafik güvenliği önlemlerinin artırılmasını istiyoruz. Çünkü bisikletime çarparsan ölürüm. Bu ölümleri durdurmak hepimizin elinde, aynı şekilde devam etmesi ve ellerimizin kana bulanması da yine bizim elimizde. Gelin bu çarpışmaları durduralım.”

Vazgeçmeyeceğiz

Karşıyaka Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı antrenörü Esin Deniz Erdoğan ise “Asla ve Asla korkmayın. Anlatmaktan ve mücadele etmekten korkmayın. Biz ne zaman bir bisikletlinin bisikletten soğuduğunu görürsek, o zaman kaybetmeye başlarız. El ele verip bu cehalete, bilinçsizliğe, eğitimsizliğe; herkese tek tek izah ederek, gerekirse arabayı durdurarak anlatarak dur diyeceğiz. Biz vazgeçmeyeceğiz, siz de vazgeçmeyin; bisiklete binmeye devam edin ve küçük çocuklarınıza bu sporu aşılayın. Bizler vazgeçersek bu ölümlerin sonu gelmez. Eğitim her şeyden önce gelir ve bizden başlar” ifadelerini kullandı. Törende konuşan Zeynep Aslan’ın acılı babası Reşat Aslan da “Acımız çok büyük, şoförlere sesleniyorum; lütfen saygılı olun, kurallara uyun” çağrısında bulundu.

Hepimize görev düşüyor

Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay üzüntüsünü dile getirerek şu açıklamada bulundu: “Burada hepimiz ortak bir şekilde aynı acıyı hissediyoruz. Bu olayı en acı şekliyle yaşayan sevgili Zeynep’in ailesine ve takım arkadaşlarına tekrar baş sağlığı diliyorum. Bugün burada gösterdiğiniz duyarlılığın mutlaka karşılığı olacaktır, biz her zaman bisikletlilerin yanında olacağız, elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Umuyorum, hepimizin hayalindeki çağdaş ve duyarlı insanların yaşadığı ülkeyi hep beraber kuracağız.” Zeynep Aslan nezdinde düzenlenen törende, trafikte hayatını kaybeden bisikletliler de fotoğraflarıyla birlikte anıldı. Zeynep Aslan’ın kaza geçirdiği bisikleti üzerine sporcular tarafından karanfil bırakıldı. Ardından İzmirli bisikletçiler Konak Meydanı’na kadar bisiklet sürdü, program Konak’ta son buldu.



