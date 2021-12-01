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Ziraat Türkiye Kupası'nda Altınordu elendi

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü tur mücadelesinde Altınordu evinde 68 Aksaray Belediyespor'a 3-1 mağlup olarak elendi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Altınordu elendi
01 Aralık 2021 Çarşamba 15:19

Kupada 5'inci tura yükselen konuk ekibin gollerini 17'nci dakikada Mervan Yusuf, 83'üncü dakikada Alican, 90+4'üncü dakikada Çağlar kaydederken, Altınordu'nun tek golü 90+2'nci dakikada Hüsamettin'den geldi. Altınordu'da ikinci yarıda oyuna giren Ahmet İlhan, 66'ncı dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

3'üncü dakikada konuk ekip atağında soldan ceza sahasına giren Hasan Gündoğdu'nun vuruşunda kaleci Emirhan gole izin vermedi.

17'nci dakikada Aksaray temsilcisi golü buldu. Mehmet'in pasıyla soldan ceza sahasına giren Mervan Yusuf, plase bir vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1.

45+1'inci dakikada Hasan'ın pasında bomboş pozisyondaki Burak'ın şutunda top az farkla yandan dışarı gitti. İlk yarı 68 Aksaray Belediyespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

51'inci dakikada Burak'ın sağdan geriye çıkardığı topa Rıdvan gelişine vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

66'ncı dakikada Altınordu'da Ahmet İlhan, Nurullah'a yaptığı faul nedeniyle direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

83'üncü dakikada Çağlar'ın ara pasıyla soldan ceza sahasına giren Alican, yerden bir vuruşla farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

90+2'nci dakikada soldan Ahmet Dereli'nin pasında altı pasta topla buluşan Hüsamettin, yakın mesafeden topu filelere yolladı: 1-2.

90+4'üncü dakikada Aksaray kontratağında Çağlar kendi sahasından aldığı topla rakip ceza sahasına girerek maçın skorunu belirledi: 1-3.


STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Gürcan Hasova (xx), Hüseyin Can (xx), Azad İlhan (xx)

ALTINORDU: Emirhan (x) - Rıdvan (x), Özgür (x), Rahmi (x), Yusuf Can (x), Sami (x), Recep (x) (Dk. 74 Hüsamettin xx), Kenan (x) (Dk. 46 Burak x), Feyttullah Emircan (x) (Dk. 46 Muzaffer x), Anıl (x) (Dk. 46 Ahmet İlhan x), Enis (x) (Dk. 46 Ahmet Dereli xx)

68 AKSARAY BELEDİYESPOR: Serkan Demirol (xx) - Alperen (xxx), Furkan (xxx) (Dk. 74 Ahmet Tuna xx), Yusuf Emre (xxx), Hasan Gündoğdu (xxx) (Dk. 74 Çağlar xxx), Muhammed (xx), Burak (xx) (Dk. 79 Gürcan xx), Serkan Yıldız (xx), Mervan Yusuf (xxx), Mehmet (xxx) (Dk. 79 Alican xxx), Nurullah (xx)

GOLLER: Dk. 17 Mervan Yusuf, Dk. 83 Alican, Dk.90+4 Çağlar (68 Aksaray), 90+2 Hüsamettin (Altınordu)

SARI KARTLAR: Enis, Rıdvan (Altınordu), Yusuf Emre (Aksaray Bld)

KIRMIZI KART: Dk. 66 Ahmet İlhan (Altınordu)


Kaynak: DHA
Etiketler; #altınordu #ziraat kupası #maç
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