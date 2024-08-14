Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) milli sporcu yerleştirme başvuruları bugün başladı. Spor dallarında yetenekli ve üstün başarı göstermiş adaylar için yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri, 19 Ağustos saat 23.59'a kadar sürecek.

Elektronik başvuru yöntemi

ÖSYM’nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, başvurular sadece elektronik ortamda kabul edilecek. Adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin resmi web sitesi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle yapabilecek. Posta yoluyla veya elden teslim edilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

Tercih yapma ve değişiklik imkanları

Her aday en fazla 8 tercih yapabilecek. Tercihlerini değiştirmek isteyenler, başvuru süresi içerisinde değişiklik yapma imkanına sahip olacaklar. Tercihlerle ilgili ayrıntılı bilgi ve programların koşulları, ÖSYM'nin internet adresinden ulaşılabilir.

Başvuru dönemi hakkında detaylı bilgi ve süreçle ilgili güncellemeler için ÖSYM'nin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.