Geçen yıl düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları sırasında verilen madalyaların 100'den fazlası, kusurlu olduğu gerekçesiyle sporcular tarafından iade edildi. La Lettre gazetesinin haberine göre, Paris'teki Olimpiyat oyunları sırasında takdim edilen madalyalarda deformasyon meydana geldi.

Kusurlu madalyalar iade edildi

Sporcuların memnuniyetsizliği üzerine, kusuru bulunan madalyalar Fransız darphanesi Monnaie de Paris'e iade edildi. Madalyaların iadesi, Olimpiyat Oyunları'ndan sadece 4 ay sonra gerçekleşti. İade edilen madalyaların, vernik kaplamasında kalite sorunları olduğu tespit edildi. Bu durumun ardından Monnaie de Paris, üretim ve kalite sorumlu 3 müdürüyle yollarını ayırırken, olaya ilişkin henüz bir teknik çözüm bulmuş değil.

Sporcular durumu sosyal medyada paylaştı

ABD'li kaykay sporcusu Nyjah Huston, 2 Ağustos'ta sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Olimpiyat madalyasının kötü durumda olduğunu gösterdi. Fransız yüzücü Maxime Grousset de yalnızca 5 gün sonra, 9 Ağustos'ta aynı sorunu yaşadı. Ayrıca, Fransız yüzücüler Yohann Ndoye-Brouard ve Clement Secchi de sosyal medya hesaplarından çatlaklar oluşan madalyalarının fotoğraflarını paylaştı.

Monnaie de Paris, üretim sırasında kullanılan yeni ürünlerin bu kusurlu madalyaların oluşmasına yol açmış olabileceği ihtimalini değerlendiriyor. Ancak, bu duruma ilişkin kesin bir çözüm henüz bulunabilmiş değil.