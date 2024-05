İSTANBUL (AA) - ENES TAHA ERSEN - Fransa'nın başkenti Paris'te bu yıl 17'incisi düzenlenecek Paralimpik Yaz Oyunları'nda yüzme dalında Türkiye'yi temsil edecek olan paralimpik milli yüzücü Umut Ünlü, Türkiye’nin yüzmede madalya alan ilk erkek sporcusu olmayı hedefliyor.

AA muhabirine yüzmeye başlama hikayesini ve öncesinde yaşadığı zorlukları anlatan Ünlü, 28 Ağustos'ta başlayacak olan Paralimpik Yaz Oyunları’nda Türk bayrağını gönderde dalgalandırmak istiyor.

Van'ın Gevaş ilçesinde 2001 yılında elleri ve ayakları ampute şekilde, ses telleri ise yapışık bir vaziyette dünyaya gelen ve 2 yaşında İstanbul'a getirilerek çok sayıda ameliyat geçiren Ünlü, yüzme ile 2020 yılında tanıştı.

Çocuk yaşlardan itibaren çok büyük psikolojik ve fiziksel zorluklarla karşılaştığını fakat yüzme ile bunları aşıp adeta yeni bir hayata başladığını söyleyen Ünlü, yaşadığı zorlukların kendisini pes ettirdiğini ve bu sebeple intihara kalkıştığını dile getirdi.

Ünlü, "Benim önceden bir intihar girişimim olmuştu, hayata çok küsmüştüm. Sonrasında ise kendi adıma bir şeyler yapmam gerektiğine karar verdim ailem ile birlikte. Bunun için spora yöneldim. Spor yapmayı çok istiyordum fakat hangi sporu yapacağımı bilmiyordum." dedi.

Yüzmeye 19 yaşında başladığını ve o zamana kadar hiçbir şekilde yüzme bilmediğini, sudan korktuğunu ve antrenörü Duran Arslan sayesinde bu korkuyu yendiğini aktaran Ünlü, şöyle devam etti:

"İntihar teşebbüsümün ardından hayatımı normalleştirebilmek adına bir arayışa girişmiştim. O dönemde Bedensel Engelliler Federasyonuna bir mail atıp, spor yapmak istediğimi, desteğe ihtiyacım olduğunu söyledim. Onlar da bana antrenörüm Duran Arslan’ın numarasını verdiler. Duran hocam ile görüştüm ve 19 yaşıma kadar hiç suya girmemiş bir bireydim. İlk başladığımda gerçekten çok korkuyordum. Hiç suyun üzerinde bile duramıyor, kenarlardan tutunuyordum. Duran hocam ilk defa beni suya soktu ve yüzmeyi öğreteceğini, korkularımı üstüne giderek yenmeme yardımcı olacağını söyledi. O günden beri Duran Hoca ile yüzüyorum."

- "Türk bayrağını Paris'te dalgalandırmak istiyorum"

Yaklaşık 4 yıldır yüzen ve çok sayıda madalya ve dereceler elde eden Ünlü, bu yıl elde ettiği dereceler ile ağustos ayında gerçekleştirilecek olan Paralimpik Oyunları'na kota aldığını ifade etti.

Ünlü, "Yüzmeye başladığımdan bu yana çeşitli Türkiye şampiyonlukları ve uluslararası dereceler kazandım. Son olarak bu yılın mart ayında Portekiz'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda 200 metre serbest ve 150 metre karışık stillerinde üçüncülük elde ettim ve bununla adımı Paris'e yazdırdım." dedi.

Paris yolunda her gün sıkı antrenmanlar yaptığını ve Türkiye'ye para yüzme dalında madalya getiren ilk erkek sporcu olmayı hedeflediğini aktaran Ünlü, şöyle devam etti:

"Türk bayrağını uluslararası müsabakalarda dalgalandırmak beni en çok motive eden şeylerden. Benim için çok büyük bir gurur oluyor ve bunun için her şeyimi vermek istiyorum. Ağustos ayında düzenlenecek olan Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda bu mücadelemi ortaya koyup Türk bayrağını gönderde dalgalandırmak, podyumda yer almak ve ülkemize altın madalya getirmek istiyorum. Bu uğurda her gün sabahtan akşama kadar çalışıyor, antrenmanlarımızı yapıyoruz. Madalyanın rengini bilemiyorum hayallerimiz, hedeflerimiz var. Türkiye’nin yüzmede madalya alan ilk erkek sporcusu olmayı hedefliyorum. Bunu Paris'te başaracağıma inanıyorum."

- Engelli bireylere umut olmak istiyor

Ünlü, kazandığı ve kazanacağı başarılar ile kendisiyle aynı kaderi paylaşan engelli bireylere umut olmak istediğini belirterek, şunları aktardı:

"Ben yüzmeye başlamadan önce gereksiz, başarısız, hiçbir işe yaramayan biri olarak görülüyordum. Fakat yüzme benim hayatımı değiştirdi. Yüzmeye başladıktan sonra, başarılar elde ettikçe insanların bana değer verdiklerini gördüm. Bu da benim durumumda olan diğer insanlara bir umut olsun istiyorum. Spor yapmayan, sanat ile uğraşmayan veya herhangi bir şey ile uğraşmayan insanların toplumda değer görmediğini düşünüyorum. Amacım engellilere bir ilham olup, onların hayata tutunmasını teşvik etmek ve bununla birlikte toplumda engellilere yönelik bakış açısını değiştirmek, onların daha çok değer görmesine katkı sağlamak istiyorum."

- "Gündelik hayatta karşılaştığım engellemeler beni antrenmanlardan daha çok zorluyor”

Her gün yaptığı zorlu antrenmanlarına karşılık kendisini en çok yoran şeyin gündelik hayatta karşılaştığı engeller olduğundan bahseden Ünlü, şunları aktardı:

"Yoğun geçen antrenmanlarımdan çok beni gündelik yaşantımda karşılaştığım engeller zorluyor. Akülü sandalye kullanan bir birey olduğum için, kaldırımlarda genellikle arabaların park etmesi beni en çok zorlayan konular arasında. Kaldırımlarda veya bir yere girerken engelli rampaları oluyor, fakat araçlar buranın önünde durunca ben bir yere erişirken engellenmiş oluyorum. Bu durumda yoldan geçmem gerekiyor fakat yolu da arabalar ile paylaşmak durumunda kalabiliyorum. Kazaya neden olabilecek tehlikeli bir durum bu, korna çalıyorlar veya hızlıca yanımızdan geçiyorlar. Bunun yanı sıra asansörlerin, yürüyen merdivenlerin gereksiz yere kullanılması ya da bozulması durumu da bizi en çok etkileyen sorunlar arasında. Bu zorluklar beni gerçekten çok yoruyor, günümün çoğu yollarda geçtiği için bu durum beni çok zorluyor."

Antrenör Duran Arslan ise Ünlü'nün her gün ev ve tesisler arasında akülü aracı ile 5 buçuk kilometre yol gitmek durumunda olduğunu, tesislere gidiş geliş sırasında zaman zaman köpek saldırılarına maruz kaldığını fakat her şeye rağmen paralimpik milli yüzücünün antrenmanlarını aksatmadan her gün sürdürdüğünü belirtti.

2020 yılında Ünlü ile ilk tanıştığında engeline karşılık ondaki azim ve kararlılığı fark ettiklerine vurgu yapan Arslan, şunları söyledi:

"İlk etapta diğer antrenörlerimizle beraber ona alıştırma antrenmanları yaptırmaya başladık. Çalışmalarımızı yaparken Umut’ta bir farklılık olduğunu gözlemledik. Çok istekli, bir şeyler yapmaya hevesli, aç bir sporcuydu Umut. Bunu görünce biz hemen onun grubunu değiştirdik ve altyapı içerisine aldık. Orada da hızlı bir ilerleme kaydedince Umut A takım yolunu tuttu. A takım içerisinde yoğun antrenmanlara tabi tuttuk onu. Henüz 6’ıncı ayında Türkiye şampiyonasına götürdük ve 6 tane Türkiye rekoru kırdı Umut. Normalde hiçbir sporcudan beklemeyeceğiniz bir durumdu bu."

Ünlü'nün çok zorlu virajlardan geçtiğini ve bu süreçte her zaman yanında olduklarını belirten antrenör Arslan, çalışmalarının meyvelerini Paris'te alacakları madalya ile toplayacağını söyleyerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geldiğimiz noktada ağustos ayında Türkiye’yi Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda temsil edecek. Dünya sıralamasında dereceleri ilk üç içerisinde yer alıyor ve bu skorların ona, bize, Türkiye’ye madalya veya madalyalar getireceğine inanıyoruz. Antrenman performanslarımızı her geçen gün artırıyor ve bu motivasyon ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Umut’un sahip olduğu dereceler, onun durumundakilere kıyasla kendisinin dünyanın en önemli yüzücüleri arasında olduğunu gösteriyor. İnşallah Paris’te al bayrağımızı dalgalandıracak olan Umut, bunu sadece engelliler camiasına değil tüm dünyaya gösterecek."​​​​​​​