Mini voleybol şenliği

Balıkesir, genç voleybol tutkunlarını ağırladı. Şehrin spor alanında adını duyuran Mini Voleybol Şenlikleri, Şehit Turgut Solak Spor Salonu'nda 400 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Gençlerin enerjisi ve heyecanıyla dolup taşan etkinlik, dostluk ve rekabetin buluştuğu muhteşem bir atmosfer yarattı. Farklı ilçelerden gelen genç voleybolcular, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Triatlon yarışları

Balıkesir'in prestijli spor tesislerinden Olimpik Yüzme Havuzu, Triatlon tutkunlarını ağırladı. Heyecan verici Triatlon 2. Bölge 1. Etap yarışmaları, sporculara ve sporseverlere unutulmaz bir deneyim sundu. Yüzme etabı olimpik yüzme havuzunda gerçekleşirken, bisiklet ve koşu ayağı spor kompleksindeki parkurda gerçekleşti. Dereceye giren sporcular ödüllerini aldılar.

Minikler Türkiye Şampiyonası İl Seçmeleri

İsmail Akçay Boks Salonu, Türkiye'nin geleceğinin boks yıldızlarını keşfetmek için Minikler Türkiye Şampiyonası İl Seçmeleri'ne ev sahipliği yaptı. Boks sporuna meraklı gençlerin büyük ilgi gösterdiği şampiyona, genç boksörlerin yeteneklerini sergilediği önemli bir platform oldu. Minikler kategorisinde yapılan seçmelerde, gençlerin gösterdiği performans ve mücadele azmi büyük beğeni topladı.