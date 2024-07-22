Sport Republic Başkanı Dragan Solak, Göztepe'nin Slovenya kampında takımı yalnız bırakmadı ve Süper Lig mücadelesinde her zaman destek olacaklarını belirtti.

Dragan Solak'tan tam destek

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de futbol şubesini yöneten Sport Republic şirketinin yönetim kurulu başkanı Sırp iş insanı Dragan Solak, takımı Slovenya kampında yalnız bırakmadı. Kulüp Başkanı Rasmus Ankersen ve Sportif Direktör Ivan Mance ile birlikte, Göztepe'nin cumartesi günü Luton Town ile oynadığı karşılaşmayı izleyen Solak, ertesi gün de izin yapan oyuncuları, teknik ekibi ve personeli ağırladı. Solak, sarı-kırmızılılara güvendiğini ve her zaman destek vereceğini ifade etti.

Takımın morali yüksek

Kaptan İsmail Köybaşı, Solak'a efsane kadronun olduğu fotoğrafı göstererek Göztepe'nin geçmişi hakkında bilgiler verdi. Takım, Dragan Solak ve Başkan Ankersen'in ilgisi sayesinde büyük moral depoladı. Göztepe, 24 Temmuz Çarşamba günü Hırvatistan'ın NK Istra 1961 takımı ile özel bir maçta karşı karşıya gelecek ve 25 Temmuz'da İzmir'e dönecek. Slovenya'da şu ana kadar üç hazırlık maçı oynayan İzmir ekibi, Charlton Athletic'e 3-1 yenilip, Macaristan takımı Fehervar ile 2-2 berabere kaldı. Göztepe, geçen sezon Premier Lig'de mücadele eden ancak küme düşen Luton Town'u ise 3-2 yenmeyi başardı.

Kaleci transferi için İtalya hamlesi

Süper Lig'in başlamasına az bir süre kala transfer çalışmalarına yoğun şekilde devam eden Göztepe, kaleci arayışında gözünü yurt dışına dikti. Başkan Ankersen, Southampton'a dönen Polonyalı kaleci Lis için kapıyı kapatmasa da yönetim alternatifini belirledi. Sarı-kırmızılı ekibin, Juventus'un 31 yaşındaki İtalyan yedek kalecisi Mattia Perin ile ilgilendiği öne sürüldü. Juventus’ta ikinci kaleci durumunda olan Perin, forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istiyor. Yeni teknik direktör Thiago Motta’nın da Mattia Perin’in transferine onay verdiği öğrenildi.