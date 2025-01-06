Portekiz futbolunun iki devi Sporting Lisbon ile Porto, 07 Ocak 2025 Salı günü Portekiz Lig Kupası'nda kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, bu önemli karşılaşmayı saat 22:45'te TRT Spor kanalından canlı olarak izleyebilecekler.

Sporting Lisbon – Porto mücadelesi, Portekiz futbolunun zirvesindeki iki takımın kıyasıya rekabetine sahne olacak. Her iki takım da kupada ilerlemek için sahaya en iyi kadrolarıyla çıkacak. Maçın, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatması bekleniyor.

TRT Spor, bu önemli karşılaşmayı futbol tutkunlarına ulaştıracak. Maçın canlı yayını, Portekiz Lig Kupası'nı takip etmek isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Her iki takımın da form durumları, maç stratejileri ve oyuncu performansları maç öncesinde ve maç sonrasında TRT Spor ekranlarında detaylı bir şekilde ele alınacak.